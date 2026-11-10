சென்னையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி பட்டாசு வெடித்த விவகாரம் - 237 வழக்குகள் பதிவு
உரிய உரிமமின்றி பட்டாசுகளை விற்பனை செய்தது தொடர்பாக 10 வழக்குகளும், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடித்தது தொடர்பாக 79 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 10, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: தீபாவளி தினத்தன்று சென்னையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி பட்டாசு வெடித்த விவகாரத்தில் 237 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் வரையறுத்துள்ள நேரத்தைக் கடைப்பிடித்து பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், சென்னையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறிப் பட்டாசு வெடித்தது, உரிமம் இன்றி பட்டாசு விற்பனை செய்தது மற்றும் அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடித்தது தொடர்பாக மொத்தம் 237 வழக்குகளைப் பதிவு செய்து சென்னை பெருநகர காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 8 அன்று கொண்டாடப்பட்டது. தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசு வெடிப்பதால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. இதன்படி, பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரம் மற்றும் பட்டாசுகளின் ஒலி அளவு தொடர்பாக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மற்றும் தமிழக அரசின் வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகரில் தீபாவளி நாளன்று காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை என மொத்தம் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
அனுமதிக்கப்பட்ட இந்த நேரத்தைத் தவிர மற்ற நேரங்களில் பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது என்றும், அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்தக் கட்டுப்பாடுகளைப் பொதுமக்கள் முறையாகப் பின்பற்றுகிறார்களா என்பதைக் கண்காணிக்க சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில் மாநகரம் முழுவதும் அனைத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவலர்கள் தங்களது காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், தீபாவளி நாளன்று அனுமதித்த நேரத்தை மீறிப் பட்டாசு வெடித்தது தொடர்பாக மட்டும் 148 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், உரிய உரிமமின்றி பட்டாசுகளை விற்பனை செய்தது தொடர்பாக 10 வழக்குகளும், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடித்தது தொடர்பாக 79 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறிப் பட்டாசு வெடித்தது, உரிமம் இன்றி பட்டாசு விற்பனை செய்தது மற்றும் அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடித்தது என மூன்று வகையான விதிமீறல்கள் தொடர்பாகச் சென்னை பெருநகரம் முழுவதும் மொத்தம் 237 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஒலி மாசு தடுப்பு விதிமுறைகளைப் பொதுமக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இந்தக் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.