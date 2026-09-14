கபடி விளையாட்டில் ஏற்பட்ட மோதல்; கல்வீச்சில் 40 பேர் காயம்
இலந்தைகுளம் மற்றும் இலக்கம்பட்டி ஆகிய கிராமங்களை சேர்ந்த தலா 20 பேர் வீதம் 40 பேர் மீது விளாத்திகுளம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 14, 2026 at 9:05 PM IST
தூத்துக்குடி: விளாத்திகுளம் அருகே கபடி விளையாட்டில் ஏற்பட்ட மோதலில் காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் உட்பட 20-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள இலந்தைகுளம், இலக்கம்பட்டி கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்கள் இடையே அரசு பட்டா புறம்போக்கு இடம் உள்ளது.
இந்த இடத்தில் இரு கிராமங்களை சேர்ந்த இளைஞர்களும் கபடி விளையாடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். இந்த இடத்திற்கு இரு கிராம மக்களும் சொந்தம் கொண்டாடி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மாறி, மாறி மனு அளித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு அந்த இடத்தில் இலக்கம்பட்டி இளைஞர்கள் கபடி விளையாடியுள்ளனர். அப்போது அங்கிருந்த லக்கம்பட்டி கிராம இளைஞர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படவே, பிறகு அது கைகலப்பாக மாறியது. தொடர்ந்து அங்கு கிடந்த கற்களை எடுத்து ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி தாக்கி கொண்டதாக தெரிகிறது.
தகவலறிந்து அங்கு சென்ற விளாத்திகுளம் காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் கோபால் உள்ளிட்ட 5 போலீசார் மீதும் இரு கிராம மக்கள் சேர்ந்து தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் இருதரப்பினருக்கும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, காயமடைந்த இரு கிராம மக்களும், விளாத்திகுளம் போலீசாரும் எட்டையாபுரம், கோவில்பட்டி, விளாத்திகுளம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு, தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவப்பிரசாத் ஆகியோர் இலந்தைகுளம் மற்றும் லக்கம்பட்டி கிராமங்களுக்கு சென்று நேரில் விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும், இலந்தைகுளம் மற்றும் இலக்கம்பட்டி ஆகிய கிராமங்களை சேர்ந்த தலா 20 பேர் வீதம் 40 பேர் மீது விளாத்திகுளம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனால் இலந்தைகுளம் மற்றும் லக்கம்பட்டி கிராமங்கள் முழுவதும் தற்போது பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக, கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தும் வஜ்ரா வாகனம், தீயணைப்புத் துறை வாகனம், போலீசாரின் விரைவுப்படை வாகனம் உள்ளிட்ட ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இலந்தைகுளம் லக்கம்பட்டி கிராமம் இடையே அரசு நத்தம் புறம்போக்கு இடத்தினால் கடந்த 6 மாத காலமாக சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை இருக்கும் என தெரிந்தும், இந்த பிரச்சனையில் வருவாய்த்துறை முறையாக செயல்படாமல், அலட்சியம் காட்டியதால் தற்போது விளாத்திகுளம் பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.