ஏடிஎம்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.2.34 கோடி பறிமுதல் - ஆவணங்கள் இல்லாததால் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி
Published : March 18, 2026 at 11:00 AM IST
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் அருகே வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வரப்பட்ட 2 கோடியே 34 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதன் காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பணம் எடுத்து செல்வதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு உரிய ரசீது இன்றி எடுத்து செல்லப்படும் பணம் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தலைமையில் இயங்கும் போலீசார் மற்றும் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
ஓசூர் அருகே தமிழ்நாடு மாநில எல்லையில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பல்வேறு வங்கிகளின் ஏடிஎம்களில் நிரப்புவதற்கு கொண்டு வரப்பட்ட 2 கோடியே 34 லட்ச ரூபாயை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த பணத்தை அனுமந்த ராயா என்பவர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு ஜேபி நகர் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் நிறுவனத்தில் இருந்து எடுத்து வந்துள்ளார்.
ஓசூர் பகுதியில் உள்ள இரண்டு வங்கி ஏடிஎம்களிலும், கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு வங்கி ஏடிஎம்களிலும் நிரப்புவதற்காக இந்த பணம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வரப்பட்ட இந்த பணம் குறித்து அந்த பகுதிக்கு ஆய்வுக்கு வந்த கிரிஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் குமார் மற்றும் எஸ்பி தங்கதுரை ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணத்துடன் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து, தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அந்த வாகனத்தை அதிகாரிகள் பணத்துடன் பறிமுதல் செய்து ஓசூர் சார் ஆட்சியார் அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர்.
பெங்களூருவில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட இந்த பணத்திற்கு உண்டான உரிய ஆவணங்கள் அளிக்கப்படும் பட்சத்தில், பணம் திருப்பி வழங்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார். இதே போல் நேற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே இருவேறு இடங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய சோதனையில் ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வரப்பட்ட 44 லட்சத்து 7 ஆயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.