லாரியில் ரகசிய அறை அமைத்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 2.32 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா பறிமுதல் - மேலும் 2 பேரை கைது செய்ய தீவிரம்

கடத்தலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட முக்கிய குற்றவாளியும், லாரி உரிமையாளரும் ஒடிசாவில் பதுங்கி இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 15, 2026 at 12:20 PM IST

சென்னை: லாரியில் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்ட 2.32 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 465 கிலோ கஞ்சாவை தமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்லையில், மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதில், 2 பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து ஆந்திரா வழியாக தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய அளவில் போதைப்பொருள் கடத்திக் கொண்டு வரப்படுவதாக சென்னை மண்டல போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்லையான நல்லூர் சுங்கச்சாவடி அருகே கடந்த 12 ஆம் தேதி இரவு மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது அந்த வழியாக வந்த கனரக லாரி ஒன்றை மடக்கி பிடித்து விசாரணை செய்த போது, லாரியில் இருந்த இருவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்ததால் சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள், லாரி முழுவதும் சோதனை செய்தனர். அப்போது லாரி பாடியின் அடிப்பகுதியில் பிரத்யேக அறைகள் உருவாக்கப்பட்டு பல்வேறு பிளாஸ்டிக் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதனை பறிமுதல் செய்து பிரித்து பார்த்த போது அனைத்தும் கஞ்சா என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து சுமார் 465 கிலோ கஞ்சாவை மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து லாரியில் இருந்த இருவரை கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஒருவர் ஒடிசாவை சேர்ந்தவர் என்பதும், மற்றொருவர் பீகாரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும் ஒடிசா மாநிலத்திலிருந்து ஆந்திரா வழியாக தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வந்து, இங்கிருந்து கடல் வழியாக இலங்கைக்கு கஞ்சாவை கடத்த முயன்றதும் தெரிய வந்தது.

அதற்காக, போதைப்பொருளை மதுரையில் ஒரு நபரிடம் ஒப்படைக்க திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் அந்த நபர் குறித்தும், பண பரிவர்த்தனைகள் குறித்தும் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் இந்த கடத்தலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட முக்கிய குற்றவாளியும் லாரியின் உரிமையாளரும் ஒடிசாவில் பதுங்கி இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அவர்களை கைது செய்ய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தனிப்படை அமைத்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

நடப்பாண்டில் மட்டும் சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், 2892.35 கிலோ கஞ்சா, 87.64 கிலோ ஹஷிஷ் எண்ணெய் மற்றும் 1.045 கிலோ ஆம்பெடமைன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இந்த கடத்தலில் தொடர்புடைய 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இந்த போதைப்பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் 21.10 கோடி ரூபாய் ஆகும்.

தவிர, சென்னை போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவால் முன்னர் விசாரிக்கப்பட்ட வழக்குகள் தொடர்பான சட்ட நடவடிக்கைகளில், இந்த ஆண்டு 3 வழக்குகள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டு, 8 பேருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

