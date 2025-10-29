ETV Bharat / state

குமாரபாளையம் கல்லூரி விடுதியில் 128 மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்! காரணம் என்ன?

மாணவர்களுக்கு உடல்நலக் கோளாறு ஏற்பட்ட நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட தனியார் கல்லூரிக்கு நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அளித்து நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

உணவை பரிசோதனை செய்யும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை, சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள்
உணவை பரிசோதனை செய்யும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை, சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 29, 2025

நாமக்கல்: தனியார் கல்லூரி விடுதியில் சாப்பிட்ட 128 மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் பிரபல தனியார் கல்வி நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் உள்ள விடுதியில் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் தங்கிப் படித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி இரவு விடுதி மாணவர்கள் கேட்டீனில் இருந்த உணவை சாப்பிட்டு விட்டு, குடிநீரை குடித்த போது திடீரென வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினர், உடனடியாக உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட 128 மாணவ, மாணவிகளையும் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனை மற்றும் வெளியே உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கும் சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் நலமுடன் திரும்பி வந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த நாமக்கல் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத் துறை, சுகாதாரத் துறையினர் கல்லூரி விடுதிக்கு சென்று உணவு கூடங்களை ஆய்வு செய்தனர். மேலும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு, குடிநீர் ஆகியவற்றின் மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வு நடத்திய போது, குடிநீரில் பிரச்சனை இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், தண்ணீரால் தான் மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: '16 அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டம்'... 100-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் பங்கேற்பு!

இந்த நிலையில், நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் துர்கா மூர்த்தி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் கல்லூரியில் கடந்த 26 ஆம் தேதி விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு மற்றும் குடிநீர் ஒவ்வாமையால் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் காரணமாக 128 பேருக்கு உடனடியாக மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட சிகிச்சைக்குப் பின் அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் தற்போது நலமுடன் உள்ளனர். இந்த நிகழ்வின் காரணமாக எந்த ஒரு மாணவ, மாணவியர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படவில்லை” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.2) வரை விடுமுறை அளிக்கவும், பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளை சீர் செய்து தூய்மைப்படுத்தவும், மாணவர்களுக்கு சுகாதாரமான உணவுகளை வழங்க வேண்டும் எனவும் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் துர்கா மூர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நாமக்கல் கல்லூரி மாணவர்கள்
128 விடுதி மாணவர்கள் மயக்கம்
NAMAKKAL COLLECTOR
குமாரபாளையம்
STUDENT FOOD POISON ISSUE

