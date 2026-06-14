மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் திமுகவில் இணைந்தனர்
மீனவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத தவெக அரசை மக்களிடம் அம்பலப்படுத்துவோம் என்று தமிழக மீனவர் இயக்கத் தலைவர் அந்தோணி மைக்கேல் சாரத் தெரிவித்தார்.
Published : June 14, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: தமிழக மீனவர் இயக்கத் தலைவர் அந்தோணி மைக்கேல் சாரத் தலைமையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தனர்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தின் கலைஞர் அரங்கில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தமிழக மீனவர் இயக்கத் தலைவர் அந்தோணி மைக்கேல் சாரத் தலைமையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் திமுகவில் இணைந்தனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக மீனவர் இயக்கத் தலைவர் அந்தோணி மைக்கேல் சாரத் பேசுகையில், "மீனவர்களின் நலனுக்காக பாடுபட்ட அரசாக திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு செயல்பட்டு வந்தது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. மீனவர்களின் உரிமைகளையும் நலன்களையும் பாதுகாத்த அரசாக திமுக அரசு திகழ்ந்துள்ளது என்றார்.
மேலும், ஒவ்வொரு துறையிலும் சமூக நீதி கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என்றும், இந்த ஆட்சிக்கு விரைவில் மக்கள் முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்.
இதன் பின்னர் தமிழக மீனவர் இயக்கத் தலைவர் அந்தோணி மைக்கேல் சாரத், செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மீனவர்களின் நலனைப் பாதுகாக்கும் அரசாக திமுக அரசு செயல்பட்டது. கடைக்கோடி கிராமங்கள் வரை சென்று திமுகவின் கொள்கைகள் மற்றும் சாதனைகளை மக்களிடம் எடுத்துரைத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம். மீனவர்களுக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூ.20,000 வழங்குவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தவர்கள், இன்று ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கவில்லை.
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தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு அறிவிப்புகள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்கான ஆட்சியாக மட்டுமே உள்ளது. மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்திடம் கச்சத்தீவு உள்ளிட்ட மீனவர் பிரச்சினைகள் குறித்து கேட்டால் 'நோ கமெண்ட்ஸ்' என்று பதிலளிக்கிறார்.
திமுக அரசின் திட்டங்களுக்கு வெறும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியே ஆட்சி நடத்தலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த திட்டங்களை நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து அகற்ற முடியாது" என்று கூறினார்.