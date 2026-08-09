ETV Bharat / state

வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட 100 மரங்கள் - கட்டியணைத்து கண்ணீர் சிந்திய விவசாயி

மரங்களை நடுமாறு அரசு சொன்னாலும் பாலம் கட்டுதல், சாலை பணிகள், உயர் மின் அழுத்த கோபுரம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இடையூறாக உள்ள மரங்கள் வெட்டப்படுகின்றனர்.

மரங்களை கட்டியணைத்து கதறிய பெண் விவசாயி
மரங்களை கட்டியணைத்து கதறிய பெண் விவசாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: விவசாய நிலத்தில் உயர் மின்னழுத்த கோபுரம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக அவரது நிலத்திலிருந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் உரிமையாளரின் உரிய அனுமதியின்றி மின் ஊழியர்களால் காவல்துறையினருடன் இணைந்து அகற்றப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

வடதொரசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி செல்வி. கணவரை விபத்தில் இழந்த இவர், தனது மகனும் பல் மருத்துவருமான பாலமுருகனுடன் இணைந்து, இயற்கை முறையில் பல்வகை பண்ணையை உருவாக்கி பராமரித்து வந்தார்.

தமது கணவரின் நினைவாகவும், சமூக அக்கறையுடனும் செல்வி வளர்த்த மா, தேக்கு, மகோகனி, பப்பாளி உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அந்த நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டு வந்தன.

இந்நிலையில், தியாகதுருகம் பகுதியில் உயர் அழுத்த மின் கோபுரம் மற்றும் மின் பாதை அமைப்பதற்காக, அதிகாரிகள் இவர்களது நிலத்தை ஆய்வு செய்தனர். மரங்களுக்கு இடையூறு இல்லாதவாறு மின் பாதையை சற்று தள்ளி அமைக்க வேண்டும் என செல்வி கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க:பெங்களூருவில் இருந்து மதுரைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட 700 கிலோ குட்கா பறிமுதல்- இருவர் கைது

அதிகாரிகளும் மாற்று வழி செய்வதாக உறுதியளித்திருந்த நிலையில், தற்போது முறையான ஒப்புதலோ அல்லது முழுமையான இழப்பீடோ வழங்கப்படாமல், காவல்துறையினர் அதிரடியாகக் குவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நிலத்தைச் சுற்றி வளைத்த போலீசார், மருத்துவர் பாலமுருகனையும், அவரது தாயாரையும் அப்புறப்படுத்தினர்.

தொடர்ந்து, அவர்கள் கண்முன்னேயே 100-க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் இயந்திரங்கள் மூலம் அடியோடு வெட்டி சாய்க்கப்பட்டன. மரங்களைக் கட்டிப்பிடித்து கண்ணீர் விட்டு அழுத செல்வியை, போலீசார் குண்டுகட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து கண்ணீருடன் பேசிய செல்வி, அதிகாரிகளும் போலீசாரும் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் நடந்து கொண்டனர். அரசாங்கம் ஒருபுறம் மரம் நடும் திட்டங்களை ஊக்குவிக்கும் வேளையில், 10 ஆண்டுகள் வளர்த்த மரங்களை இப்படி அழிப்பது சமூகத்திற்கே பெரும் கேடு என வேதனையுடன் தெரிவித்தார். மேலும் உரிய இழப்பீடு கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடந்த இச்சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பையும், கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மரங்களை நடுமாறு அரசு சொன்னாலும் பாலம் கட்டுதல், சாலை பணிகள், உயர் மின் அழுத்த கோபுரம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இடையூறாக உள்ள மரங்களை வெட்டுகிறார்கள். ஒரு வேளை அது விவசாய நிலமாக இருந்தால் அந்த விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீட்டை கொடுத்துவிட்டு வெட்டுவது வழக்கம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KALLAKURICHI
FARM TREES
பணப்பயிர்கள்
உள்கட்டமைப்பு பணிகள்
TREES CUT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.