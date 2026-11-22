பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து 105 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளை - கணவன், மனைவி கைது
கணவன், மனைவியிடம் இருந்து 8 சவரன் நகைகள் மற்றும் ரூ. 7.5 லட்சம் ரொக்கத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : November 22, 2026 at 4:58 PM IST
தேனி: பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து 105 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்த கணவன், மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரம் ஸ்டாலின் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சரவணன். இவர் தனியார் தொலைக்காட்சியில் நிருபராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக உள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.21) காலை இவர்களின் வீட்டில் பீரோவில் நகை வைத்திருந்த பெட்டிகள் சிதறிக் கிடந்தன. தொடர்ந்து அதனை சோதனை செய்து பார்த்ததில் 105 சவரன் தங்க நகைகள் காணாமல் போகியிருந்தைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
அதனையடுத்து, காணrமல்போன நகைகளின் பட்டியல் மற்றும் ரசீதுகளுடன் அல்லிநகரம் காவல் நிலையத்தில் சரவணன் புகார் அளித்தார்.
அந்தப் புகாரில் கடந்த நவம்பர் 20-ஆம் தேதி காலை 9 மணி அளவில் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளராக பணிபுரியும் தேனியை சேர்ந்த விக்னேஷ் மற்றும் அவரது மனைவி காமாட்சி ஆகியோர் மட்டுமே வீட்டிற்கு வந்து சென்றதாகவும், அவர்கள் மீது சந்தேகம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனையடுத்து, போலீசார் விக்னேஷ் மற்றும் அவரது மனைவி காமாட்சியை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து விசாரித்தனர். அப்போது, சரவணன் வீட்டில் இருந்து நகைகளை கணவன், மனைவி இருவரும் கொள்ளையடித்தது தெரியவந்தது.
தொடர் விசாரணையில், அவர்கள் கொள்ளையடித்த நகைகளில் இருந்து 10 சவரன் நகைகளை விற்பனை செய்து அதற்கு பதிலாக 8 சவரன் நகைகள் வாங்கியதும், சில நகைகளை விற்று ரூ. 7.5 லட்சம் பணத்தை கையில் வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.
|இதையும் படிங்க: காதல் விவகாரத்தில் சந்தேகம்: பிளஸ் 1 மாணவி கத்தியால் குத்திக் கொலை, விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்
இதன் தொடர்ச்சியாக அவர்களிடம் இருந்து 8 சவரன் தங்க நகை மற்றும் ரு. 7.5 லட்சம் பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், அவர்களின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இதற்கிடையே, விசாரணைக்கு அவர்கள் இருவரும் ஒத்துழைக்கவில்லை என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மீதமுள்ள நகைகளை எங்கு பதுக்கி வைத்துள்ளனர்? இதுபோன்ற பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளில் அவர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதா? உள்ளிட்டவற்றை குறித்து போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
தனியார் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளர், மனைவியுடன் சென்று பட்டப்பகலில் வீடு புகுந்து 105 பவுன் நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் தேனியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.