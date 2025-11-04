ETV Bharat / state

தோண்டிய போது கிடைத்த பொக்கிஷம்... ‘ஷாக்’ ஆன ஜவ்வாதுமலை கிராம மக்கள்!

ஜவ்வாது மலைப் பகுதியில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட 103 காசுகளும் சோழர் காலத்தை சேர்ந்தவை என தெரிய வந்துள்ளது.

கட்டுமான பணியின் போது கிடைத்த தங்க காசுகள்
கட்டுமான பணியின் போது கிடைத்த தங்க காசுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 8:26 PM IST

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஜவ்வாது மலை சிவன் கோயிலில் கட்டுமானப் பணியின் போது, பள்ளம் தோண்டிய போது தங்க புதையல் கிடைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஜவ்வாது மலையில் அமைந்துள்ளது கோவிலூர் கிராமம். இங்குள்ள சிவன் கோயில் மூன்றாம் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சிவன் கோயிலின் கருவறை, திரு மூலநாதர் சன்னதி மற்றும் ராஜ கோபுரம் உள்ளிட்டவை பல ஆண்டுகளாக சிதலமடைந்தது காணப்பட்டன.

இதனை புரனமைக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்த நிலையில், ஜவ்வாது மலையில் உள்ள கோவிலூர் சிவன் கோயிலை புனரமைக்க தமிழக அரசால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதன்படி இயற்கை எழில் மிகுந்த ஜவ்வாது மலைப் பகுதியில் உள்ள இந்த சிவாலயத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணியில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கட்டுமானப் பணியின் போது தொழிலாளர்கள் நேற்று பள்ளம் தோன்றிய போது, அதிலிருந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட தங்கக் காசுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: தடகளப் போட்டிகளில் அசத்தும் 5ஆம் வகுப்பு மாணவி: அரசு உதவி வேண்டி சேலம் ஆட்சியரிடம் மனு!

அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த கட்டுமானப் பணியில் இருந்த தொழிலாளர்கள், உடனடியாக வருவாய்த் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள், அந்த தங்கக் காசுகளை வாங்கி, எத்தனை தங்கக் காசுகள் உள்ளன? இவை எந்த காலத்தை சேர்ந்தவை என ஆய்வு நடத்தினர்.

பின்னர், பள்ளத்தில் இருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட 103 காசுகளும் சோழர் காலத்தை சேர்ந்தவை என தெரிய வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து தங்கக் காசுகள் அனைத்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. பின்னர் கோயில் புனரமைப்பு பணியின் போது கண்டெடுக்கப்பட்ட தங்கக் காசுகள் அனைத்தும் வில்வராணி கோயில் கருவூலத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோயிலில் கட்டுமானப் பணியின் போது பள்ளம் தோண்டிய போது தங்கக் காசுகள் கிடைத்த தகவல் அந்த பகுதியில் காட்டுத் தீ போல பரவியது. இதனையடுத்து ஏராளமான பொதுமக்கள் கோயிலில் குவிந்தனர்.

