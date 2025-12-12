ETV Bharat / state

வெறி நாய் கடித்து முதியவர்கள் உட்பட 10-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்... அரியலூர் அருகே அதிர்ச்சி

வெறி நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்களுக்கு ஏற்கனவே உடல்நல பிரச்சனைகள் இருப்பதாக உறவினர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

நாய் கடித்து பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது
நாய் கடித்து பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

அரியலூர்: ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்த முதியவர்கள் உட்பட 10-க்கும் மேற்பட்டோர்களை வெறி நாய் கடித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே மருதூர் கிராமத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், அந்த கிராமத்தில் வெறி நாய்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி இருந்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், இன்று காலை (டிச.12) மருதூர் மாரியம்மன் கோயில் தெருவில் சுற்றித் திரிந்த வெறி நாய் ஒன்று பொதுமக்களை கடித்துக் குதறி உள்ளது. இதில் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த 10-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்து ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

குறிப்பாக 80 வயது மூதாட்டி சிந்தாமணி, ஆண்டாள் மற்றும் 70 வயது முதியவர் தங்கராசு ஆகியோர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். இவர்கள் ஏற்கனவே சர்க்கரை நோய், இதய நோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக அவர்களது உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், வெறி நாய் கடித்து காயமடைந்த அவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தனி நீதிபதிக்கு எதிராக அரசு தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட அடுக்கடுக்கான வாதங்கள்

மேலும், இந்த கிராமத்தில் வெறி நாய் அச்சுறுத்தல் குறித்து பல முறை அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இருப்பினும், எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் தற்போது இந்த அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்துள்ளதாக ஊர் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

எனவே ஜெயங்கொண்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுற்றி தெரியும் வெறி நாய்களை பிடித்து உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

ARIYALUR DOG BITE
STRAY DOG ISSUE
வெறி நாய்
அரியலூர்
STRAY DOG BITE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.