துரத்தி துரத்தி கடித்த வெறிநாய்: பொதுத்தேர்வுக்கு சென்ற 6 மாணவிகள் உள்பட பலர் காயம்

பள்ளி வளாகத்திற்குள் நுழைந்து மாணவர்களை கடித்த நாயை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வலைபோட்டு பிடித்து சென்றனர்.

பள்ளிக்குள் நுழைந்து மாணவிகளை கடித்த வெறிநாயை பிடித்துச் செல்லும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள்
பள்ளிக்குள் நுழைந்து மாணவிகளை கடித்த வெறிநாயை பிடித்துச் சென்ற நகராட்சி ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 6:40 PM IST

1 Min Read
தஞ்சாவூர்: பட்டுக்கோட்டையில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதச் சென்ற 6 மாணவிகள் உட்பட 10-க்கும் மேற்பட்டவர்களை வெறிநாய் கடித்ததால் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் தெருநாய் கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. என்ன தான் பொதுமக்களின் நலன் கருதி மாநகராட்சி நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தாலும், தெருநாய் கடி சம்பவங்களை தடுக்க முடியவில்லை. அந்த வகையில், இன்று (மார்ச் 11) பட்டுக்கோட்டையில் பள்ளி மாணவிகள் உட்பட 10-க்கும் மேற்பட்டவர்களை வெறிநாய் கடித்து குதறியுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தொடங்கியது. அதற்காக, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அரசுப் பள்ளியில் மாணவிகள் தேர்வு எழுத வருகை தந்தனர். அப்போது, பட்டுக்கோட்டை அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் வளாகத்திற்குள் நுழைந்த வெறிநாய் தேர்வு எழுத வந்த மாணவியையும், காப்பாற்ற வந்த அவரது தாயையும் கடித்துள்ளது.

அங்கிருந்தவர்கள் நாயை விரட்டிய போது, சாலையில் நடந்து சென்ற நபர்களையும், மீண்டும் பள்ளிக்குள் நுழைந்து என 10-க்கும் மேற்பட்ட நபர்களை கடித்துக் குதறியது. இதனால் பள்ளி வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது, அருகிலிருந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உதவியுடன் வெறிநாய் கடித்த நபர்களை பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்‌.

மாணவிகளை கடித்த தெருநாயை பிடித்து செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலில் 6 மாணவிகளுக்கும் தடுப்பூசி மற்றும் முதலுதவி செய்யப்பட்டு, தேர்வு எழுந்த அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து வெறிநாய் கடித்து படுகாயம் அடைந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் உதவியுடன் வெறிநாயை வலை போட்டு லாவகமாகப் பிடித்தனர்.

இந்த நிலையில், வெறிநாய் கடித்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நபர்களையும், காயமடைந்த மாணவிகளின் பெற்றோர்களையும் நேரில் சந்தித்த நகராட்சித் தலைவர் சண்முகப்பிரியா செந்தில்குமார், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஏனாதி பாலசுப்ரமணியன், அதிமுக தஞ்சை தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் சி.வி.சேகர் உள்ளிட்டோர் ஆறுதல் கூறினர்.

மேலும், வெறிநாய் கடித்து தேர்வு எழுதிய மாணவிகளின் நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளி வளாகத்திலேயே அரசு ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் நடமாடும் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டனர்.

