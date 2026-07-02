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லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆய்வாளர் விமலாவின் பணியிடை நீக்கத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நிறுத்தி வைப்பு

ஆய்வாளர் விமலா 5 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக தீவிரமான குற்றச்சாட்டு உள்ளது என்று அரசு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்- கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 10:14 PM IST

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சென்னை: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆய்வாளர் விமலா பணியிடை நீக்கத்துக்கு தடை விதித்த தனி நீதிபதி உத்தரவை நிறுத்தி வைத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

​சென்னை விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு ஆய்வாளராகப் பணிபுரிந்த ராஜலட்சுமி என்பவருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளர் விமலாவை பணியிடை நீக்கம் செய்து கடந்த 17-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குனர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

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இந்த உத்தரவை எதிர்த்து விமலா தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குனரின் ஒப்புதலுக்கு பின் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காவல் ஆய்வாளர் விமலாவுக்கு எதிரான பணியிடைநீக்க உத்தரவு முற்றிலும் உள்நோக்கம் கொண்டது எனக் கூறி, பணியிடை நீக்க உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து, ஆய்வாளர் விமலா பணியிடை நீக்கத்திற்கு இடைக்கால தடை விதித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மேல் முறையீட்டு வழக்கு தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆய்வாளர் விமலா 5 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக தீவிரமான குற்றச்சாட்டு உள்ளது. அவருக்கு எதிரான குற்ற குறிப்பாணையை தாக்கல் செய்த போதும் சஸ்பென்ட் உத்தரவுக்கு தடை விதித்து தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். சஸ்பென்ட் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.

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விமலாவுக்கு எதிராக இன்னொரு குற்றக் குறிப்பாணையும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. போதிய ஆதாரங்கள் உள்ளதால், விசாரணையை தொடர தனி நீதிபதி விதித்த தடையை நீக்க வேண்டும்" என்று வாதிடப்பட்டது.

இதையடுத்து, விமலாவை பணியிடை நீக்கம் செய்தது தொடர்பான ஆதாரங்களை நீதிபதிகள் முன் சமர்ப்பிக்க அரசு தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், பணியிடை நீக்கத்திற்கு தடை விதித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை நிறுத்தி வைத்து, அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

TAGGED:

VIMALA SUSPENSION
VIMALA INSPECTOR DVAC
MADRAS HIGH COURT
STAY GRANTED ON SUSPENSION

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