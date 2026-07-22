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ரூ.2 லட்சம் கடனுக்கு மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் வட்டி? கந்து வட்டி கொடுமையால் கூலித்தொழிலாளி மனைவி விபரீத முடிவு

கலையரசி, பிரேமாவை புது மண்டபம் அருகே வரவழைத்து, தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன் வட்டித் தொகையை உடனடியாக தராவிட்டால் ஆடையை களைந்து விடுவோம்; உயிருடன் விடமாட்டோம் என்றும் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட உறவினர்களை சமாதானப்படுத்தி அழைத்துச் சென்ற போலீசார்
சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட உறவினர்களை சமாதானப்படுத்தி அழைத்துச் சென்ற போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 4:19 PM IST

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மதுரை: மதுரையில் 2 லட்ச ரூபாய் கடனுக்கு மாதம் 20 ஆயிரம் ரூபாய் கந்து வட்டி கேட்டு மிரட்டியதாக, கூலித்தொழிலாளியின் மனைவி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மதுரை மாநகர் செல்லூர் கீழத்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜாராம். இவர் மாட்டுத்தாவணி காய்கறி சந்தையில் சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி பிரேமா. இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்களும் ஒரு மகனும் உள்ளனர்.

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கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு பிரேமா தனது மூத்த மகளின் திருமணச் செலவிற்காக, சிக்கந்தர் சாவடியைச் சேர்ந்த கலையரசி என்பவரிடம் 2 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. அந்தக் கடனுக்கு மாதம் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி கேட்டு கலையரசி தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் திருப்பதி, பகவதி, அங்கம்மாள் ஆகியோரிடம் இருந்தும் கலையரசி கடன் வாங்கி கொடுத்து, அதற்கும் பிரேமாவிடம் இருந்து கூடுதல் வட்டி கேட்டு வந்துள்ளார்.

இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 13-ஆம் தேதி, கலையரசி, பிரேமாவை புது மண்டபம் அருகே வரவழைத்து, தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன் வட்டித் தொகையை உடனடியாக தராவிட்டால் ஆடையை களைந்து விடுவோம் என்றும், உயிருடன் விடமாட்டோம் என்றும் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்ட பிரேமா
விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்ட பிரேமா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான பிரேமா, வீட்டுக்கு வந்து விபரீத முடிவை எடுத்து உயிருக்கு போராடிய நிலையில், மதுரை அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு நேற்றிரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில் பிரேமாவின் உயிரிழப்புக்கு காரணமான அனைவரையும் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனை சாலையில் அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கலைந்து போகச் செய்தனர்.

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இந்த சம்பவம் குறித்து, பிரேமாவின் கணவர் ராஜாராம் அளித்த புகாரின் பேரில் திருப்பதி, கலையரசி, பகவதி, அங்கம்மாள் ஆகிய 4 பேர் மீது பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டப் பிரிவு மற்றும் கந்துவட்டி சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விளக்குத்தூண் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடனாக வாங்கிய 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மாதம் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி கேட்டு மிரட்டல் விட்டதால் பெண் ஒருவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம், செல்லூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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