சென்னை ஒன்று செயலி மூலம் டிஜிட்டல் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் அறிமுகம்
Published : January 13, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: மாநகர பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய, 'சென்னை ஒன்று செயலி' மூலம் டிஜிட்டல் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இது தொடர்பாக ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகளின் வசதிக்காக 'சென்னை ஒன்று' செயலியின் வாயிலாக பஸ் பாஸ் கோல்ட் (1000) மற்றும் டைமண்ட் (2000) பெறும் வசதி 27.112025 அன்று தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
இது குறிப்பிட்ட நாட்களில் மட்டும் மாநகர் போக்குவரத்து கழகத்தின் கவுண்டர்களில் நீண்ட வரிசையில் நின்று பஸ் பாஸ் பெறும் நிலைமையை முற்றிலுமாக மாற்றி எங்கிருந்தும், எந்த தேதியிலும், கைபேசி வழியாகவே பஸ் பாஸ் பெறும் நிலையை உருவாக்கி உள்ளது.
இந்த டிஜிட்டல் மாதந்திர பஸ் பாஸ் சேவையில் விருப்பமான தேதியில் பாஸ் பெறும் வசதியுள்ளதால் பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறை நாட்களை கருத்தில் கொண்டு பயணிகள் அடுத்த வேலை நாட்களில் பஸ் பாஸ் பெற்று பயன் பெறலாம். இதன் மூலம் விடுமுறை நாட்களுக்கு பஸ் பெறும் கட்டாய நிலையை தவிர்க்கலாம். மேலும், முழுமையான காகிதம் அற்ற சேவை மூலம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பயண அனுபவம் இதன் மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
பஸ் பாஸ் மூலம் பேருந்தில் பயணம் செய்பவர்கள் கவனத்திற்கு:
'சென்னை ஒன்று' செயலியில் பெறப்பட்ட பஸ் பாஸ்களை உபயோகபடுத்த பேருந்தில் ஏறியவுடன் பேருந்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ள OTP ஐ 'சென்னை ஒன்று' செயலியில் உள்ளிட வேண்டும். Bus-ல் ஒட்டப்பட்டுள்ள OTP-ஐ உள்ளிடுங்கள். அல்லது ஒட்டப்பட்டுள்ள QR-ஐ scan செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் வருங்காலத்தில் எந்த வழித்தடத்தின் தேவைக்கேற்ப பேருந்துகளை அதிகரிக்கவும், திட்டமிடவும் உதவ பயன்படும்.
BHIM UPI மூலம் 50 சிறப்பு தள்ளுபடி சலுகை
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், 'சென்னை ஒன்று' செயலியில் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் வாங்கும் பயணிகளுக்கு சிறப்பு சலுகையாக BHIM UPI மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் பட்சத்தில் ரூ.50 சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
பாஸ் வகைகள்:
* கோல்டு பாஸ் (Gold Pass) 1,000 (ஏசி அல்லாத அனைத்து MTC பேருந்துகளிலும் பயணிக்கலாம்)
* டைமண்ட் (Diamond Pass) 2,000 (ஏசி பேருந்துகள் உட்பட அனைத்து MTC பேருந்துகளிலும் பயணிக்கலாம்)
சாதனை பயணத்தில் 'சென்னை ஒன்று'
கடந்த 2025 செப்டம்பரில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட 'சென்னை ஒன்று' செயலி, தற்போது சென்னை மக்களின் அன்றாடப் பயணத்தில் தவிர்க்க முடியாத அங்கமாக மாறியுள்ளது. 60,000 க்கும் அதிகமான பயணிகள் தினமும் சென்னை ஒன்று செயலி மூலம் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டு மற்றும் பயணச்சீட்டு பெற்று பயணிக்கின்றனர். மேலும் 9.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனர்கள் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர். 35 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை ஆகியுள்ளது.
சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பு (CUMTA) வழங்கும் 'சென்னை ஒன்று செயலி' மாநகர போக்குவரத்து கழகம், சென்னை மெட்ரோ ரயில், தெற்கு ரயில்வே (புறநகர் ரயில்) ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து சென்னைப் பெருநகரில் பொதுப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பை மேலும் நவீனமாகவும், பயணிகளுக்கு உகந்ததாகவும் மாற்றி வருகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், பயணிகளின் பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில் தெற்கு ரயில்வேயின் குளிரூட்டப்பட்ட புறநகர் ரயில் சேவையின் பயணச்சீட்டு முறை, இருவழி பயணச்சீட்டு முறை (Return Ticket) மற்றும் சீசன் டிக்கெட் (Season Ticket) முறையும் இணைக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது'' என்று அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.