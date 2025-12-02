பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அதிகாரிகளுடன் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஆலோசனை

ETV Bharat / state

வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள், பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 22 ஆயிரம் பேர் முன்னெச்சரிக்கை பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Published : December 2, 2025 at 5:34 PM IST

சென்னை: பருவகால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

டிட்வா புயல் காரணமாக சென்னையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. தொடர் மழை காரணமாக சாலையில் தேங்கியிருக்கும் நீரை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் பருவகால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் மழைநீர் அகற்றும் பணிகள் குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில், துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் சுரங்கப் பாதைகளில் மழைநீர் தேங்காத வண்ணம் தொடர் கண்காணிப்பில் இருக்கவும், தாழ்வான பகுதிகளில் வாழும் பொதுமக்களை நிவாரணம் முகாம்களில் தங்க வைக்கும் பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, அமைச்சர்கள் கே.என் நேரு, சேகர்பாபு உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து, சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் மழை நீர் அகற்றும் பணிகளை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

சென்னையில் மழையின் தாக்கம்

சென்னை மாநகராட்சியின் வடகிழக்குப் பருவமழை நடவடிக்கையின் இன்றைய நிலவரத்தை பொறுத்தவரை நேற்று காலை 8.30 மணி முதல் இன்று காலை 8 மணி வரை சராசரியாக 154.28 மி.மீட்டர் மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக எண்ணூர் பகுதியில் 260.40 மி.மீட்டர் மழைப்பொழிவும் (திருவொற்றியூர் மண்டலம்), குறைந்தபட்சமாக மடிப்பாக்கம் பகுதியில் 31.50 மி.மீட்டர் மழையும் (பெருங்குடி மண்டலம்) பெய்துள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 215 இடங்களில் நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்களில் உணவு, சுகாதார வசதி, குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளன. நிவாரண மையங்களுக்கு உணவு வழங்க ஏதுவாக 111 மைய சமையல் கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 30 ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 2,78,100 நபர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 2,23,500 நபர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.

பொதுமக்களுக்கு நோய்த்தொற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கும் வகையில், கடந்த 17 ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை 2863 நிலையான மற்றும் நடமாடும் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 1,18,182 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். இன்று 95 மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

சென்னையில் உள்ள 22 சுரங்கப் பாதைகளில், கணேசபுரம் சுரங்கப் பாதையில் தேங்கிய மழை நீர் அகற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதர 21 சுரங்கப் பாதைகளில் மழைநீர்த் தேக்கமின்றி போக்குவரத்து சீராக உள்ளது. மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்கள், கால்வாய்கள், வண்டல் மண் சேகரிப்புத் தொட்டிகள் ஆகியவற்றில் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

24 மணி நேரமும் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 150 இணைப்புகளுடன் கூடிய 1913 என்ற உதவி எண்ணிற்கு வரும் புகார்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் வரும் புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள், பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 22 ஆயிரம் நபர்கள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

15 மண்டலங்களுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 2149 களப்பணியாளர்கள் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்றும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 111 சமையல் கூடங்கள் மற்றும் 215 வெள்ள நிவாரண மையங்களுக்கு சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் மூலம் தேவையான குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

