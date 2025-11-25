செந்தில் பாலாஜி சகோதரருக்கு எதிரான லுக் அவுட் நோட்டீஸ்! அமலாக்கத் துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவு!
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரும் தொடர்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்கு தொடர்ந்து ஆஜராகி முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவதால் லுக் அவுட் நோட்டீசை திரும்ப பெற வேண்டுமென கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
Published : November 25, 2025 at 7:10 PM IST
சென்னை: தனக்கெதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீசை திரும்ப பெறக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்க அமலாக்கத் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இதனையடுத்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட அசோக் குமார் வெளிநாடு தப்பி செல்லாமல் தடுக்கும் வகையில் அவருக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது. அமலாக்கத் துறையின் இந்த லுக் அவுட் நோட்டீசை திரும்ப பெற உத்தரவிடக் கோரி அசோக் குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் தாக்கல் மனு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் அசோக் குமார் தரப்பில், அமலாக்கத் துறையின் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்த போது பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸ், குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரும் தொடர்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்கு தொடர்ந்து ஆஜராகி முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவதால் லுக் அவுட் நோட்டீசை திரும்ப பெற வேண்டுமென கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள், எதற்காக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது? என அமலாக்கத் துறைக்கு கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதிலளித்த அமலாக்கத் துறை தரப்பு வழக்கறிஞர், வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்வதை தடுக்க லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டதாக கூறினார். மேலும், சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கில் 9 முறை விசாரணைக்கு ஆஜராக நோட்டீஸ் அனுப்பியும் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. நேர்மையாக விசாரணையை எதிர்கொள்வதாக இருந்தால் ஏன் விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருக்க வேண்டும்? எனவும் அமலாக்கத் துறை சார்பில் கூறப்பட்டது.
இதையடுத்து, அசோக் குமாருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் இன்னும் நீடிக்க வேண்டுமா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி, அமலாக்கத் துறைக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை மூன்று வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.