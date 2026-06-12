ஆள் மாறாட்டம் மூலம் காசோலையை பயன்படுத்தி பண மோசடி; மகளின் மருத்துவத்துக்கான பணம் பறிபோனதாக தாய் கண்ணீர்
மருத்துவ செலவுக்காக வைத்திருந்த பணத்தை மோசடி செய்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 10:26 PM IST
திருநெல்வேலி: ஆள் மாறாட்டம் மூலம் காசோலையை பயன்படுத்தி வங்கியில் பண மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெல்லையில் நிகழ்ந்துள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் தாழையூத்து பகுதியை சேர்ந்த தம்பதியினர் வசந்தகுமார் - பத்மாவதி. வசந்தகுமார் தனியார் பள்ளி ஒன்றில் வாட்ச்மேனாக வேலை பார்த்து வருகிறார். மனைவி பத்மாவதி அங்கன்வாடி பணியாளராக உள்ளார். இவர்களது மகளின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தனது வீட்டு பத்திரத்தை தனியார் வங்கியில் அடமானம் வைத்து ரூ. 6,00,000 பணத்தை கடனாக பெற்றுள்ளனர். இந்த பணத்தை மனைவி பத்மாவதி பெயரில் வேறு ஒரு தனியார் வங்கி கிளையில் வசந்தகுமார் மாற்றி வைத்துள்ளார்.
பணத்தை வங்கியில் போட்ட மறுநாளே தனது பெயரில் உள்ள காசோலை கொண்டு வள்ளி என்ற பெண்மணி வங்கியில் வந்து பணத்தை எடுத்துச் சென்றுள்ளார். இதனை தெரிந்து கொண்ட பத்மாவதி உடனடியாக இன்று வங்கிக்கு தனது மகள், மருமகன், உறவினர்களுடன் கையில் பெட்ரோல் கேனுடன் வந்து போராட்டம் நடத்தினார். தனது மகளின் இதய நோய் செலவிற்காக வாங்கிய பணத்தை யாரோ ஒரு நபர் என்னுடைய செக்கை பயன்படுத்தி எடுத்துச் சென்றுள்ளார். இதில் எனக்கு தனியார் வங்கியில் லோன் பெற்று தர உதவியாக இருந்த புரோக்கர் குமார் என்பவருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக தெரிகிறது. அவரிடம் ஏழு காசோலைகள் கொடுத்தபோது வங்கி கணக்கில் ஆறு காசோலைகள் மட்டுமே கொடுத்துவிட்டு ஒரு காசோலையை அவரிடமே இருந்தது இப்போதுதான் தெரியவந்துள்ளது.
அந்த காசோலையை கொண்டு பணம் கொடுத்த தனியார் வங்கிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. வங்கியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பணம் முழுவதும் தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என அழுதபடி வங்கி வாசலில் போராட்டம் நடத்தினார். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வங்கி அதிகாரிகளிடமும் புகார் கூறிய பெண்ணிடமும் விசாரணை நடத்தினர்.
வங்கி நிர்வாகத்திலும் கேட்டபோது, "காவல்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். விரைவில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்போம்" என தெரிவித்தனர்.
தனது பணம் கிடைக்க வேண்டுமென போராடிய அங்கன்வாடி பணியாளர் பத்மாவதி, குடும்பத்தினருடன் காவல் நிலையம் சென்று நீதி கிடைக்கும் என காத்திருக்கிறார். இந்த சம்பவத்தால் தனியார் வங்கி முன்பு சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவி வந்தது.