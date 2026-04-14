தவெக வேட்பாளரை வரவேற்பதற்கு பணமா? வீடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு

அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளருக்கு ஆரத்தி எடுக்க பணம் கொடுக்கப்ட்ட வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தவெக நிர்வாகி மீது வழக்குப் பதிவு
தவெக நிர்வாகி மீது வழக்குப் பதிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 14, 2026 at 1:47 PM IST

ஈரோடு : அந்தியூரில் தவெக வேட்பாளரை வரவேற்று ஆரத்தி எடுத்தவர்களுக்கு அக்கட்சியின் நிர்வாகி பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படும் வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக அந்த நிர்வாகியின் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட ரெட்டியம்பாளையம், நேரு நகர் பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் விஜய் வெங்கடேஷ் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

முன்னதாக, விஜய் வெங்கடேஷை அப்பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள் சிலர் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர். தொடர்ந்து, அவர் பிரச்சாரம் முடித்து சென்ற பின்னர், ஆரத்தி எடுத்த பெண்களுக்கு அக்கட்சியின் நிர்வாகி ஒருவர் பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து, தேர்தல் பறக்கும் படை அலுவலர் தர்மலிங்கம், அப்பகுதிக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினார். அப்போது தவெக நிர்வாகி தேர்தல் விதிகளுக்கு புறம்பாக பணம் கொடுத்தது உறுதியானதாக தெரிகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, சம்பந்தப்பட்ட தவெக நிர்வாகி மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வெள்ளிதிருப்பூர் காவல் நிலையத்தில் தர்மலிங்கம் புகார் அளித்தார்.

இதன்பேரில் வெள்ளித்திருப்பூர் போலீசார் அவர் மீது BNS176 பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். மேலும் இதுதொடர்பாக அவரிடம் விசாரணையும் நடத்தி வருகின்றனர். விசாரணைக்கு பின்னர் அடுத்து என்ன பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்வது என்பது தொடர்பாக முடிவு செய்யப்படும் என காவல்துறை வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, அந்தியூர் தவெக வேட்பாளரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே, நேற்று ரெட்டியபாளையம், நேரு நகர் பகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு வருவதற்கு ஜர்தல் வழியாக வேட்பாளர் விஜய் வெங்கடேஷ் வந்துள்ளார். அப்போது அரசு பேருந்து ஒன்று பழுதாகி நின்றுள்ளது.

அதிலிருந்து பயணிகள் இறங்கி கீழே நின்று கொண்டிருந்துள்ளனர். அந்த இடத்திற்கு சென்ற விஜய் வெங்கடேஷ் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு, அவர்கள் செல்ல வாகனம் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்ததாக தெரிகிறது. மேலும், அவர்களிடம் விசில் சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

நீங்கள் மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களையும் வாக்களிக்கும்படி சொல்லுங்கள் எனக் கூறிக் கொண்டே இது உதவியாகத்தான் செய்கிறேன் என கூறினார். இதுதொடர்பான காட்சிகளும் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

"உங்களுக்கு நான் வாகனத்தை ஏற்பாடு செய்கிறேன் எனக்கு வாக்களியுங்கள் எனக் கேட்பதே, வாக்காளர்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு வகையான லஞ்சம்தான்; எனவே, தேர்தல் அதிகாரிகள் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என மற்ற அரசியல் கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

