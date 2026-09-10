ஜிஎஸ்டி அலுவலக பெண் ஆய்வாளருக்கு தொல்லை - சக ஆய்வாளர் கைது
பணிபுரியும் இடத்தில் அடிக்கடி இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி, அப்பெண் ஆய்வாளருக்குக் கடுமையான மனஉளைச்சலையும், டார்ச்சரையும் கொடுத்து வந்துள்ளார்.
Published : September 10, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பெண் ஆய்வாளருக்கு தொல்லை கொடுத்த சக ஆண் ஆய்வாளரை மகளிர் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
சென்னை முகப்பேர் 2-வது பிரதான சாலையில் செயல்பட்டு வரும் ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில், ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 32 வயதுடைய பெண் ஒருவர், ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இதே அலுவலகத்தில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சவுரவ் (வயது 28) என்பவரும் ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக ஆய்வாளர் சவுரவ், தன்னுடன் பணிபுரியும் சக பெண் ஆய்வாளருக்குத் தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு அளித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், பணிபுரியும் இடத்தில் அடிக்கடி இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி, அப்பெண் ஆய்வாளருக்குக் கடுமையான மன உளைச்சலையும், டார்ச்சரையும் கொடுத்து வந்துள்ளார். சவுரவின் இந்த எல்லை மீறிய நடத்தையால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஆய்வாளர், இனி பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது எனக் கருதி, இச்சம்பவம் குறித்து திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் நேரடியாகச் சென்று புகார் அளித்தார்.
புகாரைப் பெற்றுக் கொண்ட காவல்துறையினர், இதுதொடர்பாகத் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் ஜிஎஸ்டி ஆய்வாளர் சவுரவ், சக பெண் ஆய்வாளருக்குத் தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு அளித்து வந்தது உறுதியானது. இதனையடுத்து, ஆய்வாளர் சவுரவ் மீது பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, குற்றச்செயலில் ஈடுபட்ட ஜிஎஸ்டி ஆய்வாளர் சவுரவைக் காவல் துறையினர் உடனடியாகக் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட அவரைப் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய காவல் துறையினர், நீதிபதியின் உத்தரவின்படி சிறையில் அடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அரசு அலுவலகத்திலேயே பெண் அதிகாரிக்கு நிகழ்ந்த இந்தச் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.