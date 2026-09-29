பள்ளி மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தில் அதிரடி மாற்றங்கள்: டெண்டரில் முக்கிய திருத்தங்கள்
ஃபிரேம் மற்றும் ஃபோர்க்கிற்கு தனித்தனியாக BIS/ISI சான்றிதழ் நகல்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 29, 2026 at 9:45 AM IST
சென்னை: பள்ளி மாணவர்களுக்கான நவீன மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பல்வேறு முக்கிய திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் தெரிவித்திருக்கிறது
தமிழ்நாடு அரசின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் சார்பில், 2026-27ஆம் ஆண்டில் பள்ளி மாணவ-மாணவியருக்கு ஹெல்மெட் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டிலுடன் கூடிய நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதற்காக கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி கோரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில் தற்போது பல்வேறு திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
திருத்த அறிவிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளவை
இதுதொடர்பாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் சார்பில் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட திருத்த அறிவிக்கையில், நிறுவனங்களின் நிதித் தகுதி, மிதிவண்டி உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைத் தகுதி, தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் முறை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இரண்டு பிரிவுகளிலும் ஏலம் கோரும் நிறுவனங்கள், 2023-24, 2024-25 மற்றும் 2025-26 ஆகிய மூன்று நிதியாண்டுகளில் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.300 கோடி விற்றுமுதல் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு பிரிவுக்கு மட்டும் ஏலம் கோரும் நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.150 கோடி விற்றுமுதல் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் ஏலம் கோரும் நிறுவனங்கள், கடந்த 3 நிதியாண்டுகளில் வெளிச்சந்தையில் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 6 லட்சம் மிதிவண்டிகளை விற்பனை செய்திருக்க வேண்டும். ஒரு பிரிவுக்கு மட்டும் ஏலம் கோரும் நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 3 லட்சம் மிதிவண்டிகளை விற்பனை செய்திருக்க வேண்டும்.
அதேபோல், இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் ஏலம் கோரும் நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் மிதிவண்டிகளை உற்பத்தி செய்யும் திறன் இருக்க வேண்டும். ஒரு பிரிவுக்கு மட்டும் ஏலம் கோரும் நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 5 லட்சம் மிதிவண்டிகளை உற்பத்தி செய்யும் திறன் இருக்க வேண்டும்.
குறிப்பிட்ட மாடலில் கடந்த 3 நிதியாண்டுகளில் மிதிவண்டிகள் விற்பனை செய்திருக்க வேண்டும் என்ற முந்தைய நிபந்தனையும், ஃபிரேம் மற்றும் ஃபோர்க்கிற்கு தனித்தனியாக BIS/ISI சான்றிதழ் நகல்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
நிபந்தனைகள்
- மிதிவண்டிகள் IS 10613:2023 தரநிலைக்கு உட்பட்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டும். ஏலம் கோரும் நிறுவனமே ஃபிரேம் மற்றும் ஃபோர்க்கை தயாரிக்க வேண்டும். அவற்றை வேறு நிறுவனங்களிடம் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒப்படைக்கக் கூடாது.
- மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டி Lilac Mist நிறத்திலும், Army Green நிறத்திலும் வழங்கப்பட வேண்டும்.
- ஃபிரேம், கேரியர், ஹேண்டில் பார் மற்றும் ஃபோர்க் ஆகியவை குறிப்பிட்ட வேதியியல் கலவை கொண்ட ERW ஸ்டீல் குழாய்களைக் கொண்டு IS 2039 மற்றும் IS 10613:2023 தரநிலைகளின்படி தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
- மிதிவண்டியின் Bottom Tube-இன் வெளிப்புற விட்டம் குறைந்தபட்சம் 38 மி.மீ. ஆகவும், Top Tube-இன் வெளிப்புற விட்டம் குறைந்தபட்சம் 31.8 மி.மீ. ஆகவும் இருக்க வேண்டும்.
- மாணவ-மாணவியருக்கான மிதிவண்டிகளின் நிறங்கள், கொள்முதல் குழுவால் தீர்மானிக்கப்படும் பல்வேறு வண்ணங்களில் இருக்கும்.
- தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இலச்சினை குறைந்தபட்சம் 40 மி.மீ. விட்டத்தில் மிதிவண்டியின் ஃபிரேமில் உள்ள Head Tube அல்லது Seat Tube சந்திப்பில் அழியாத வகையில் லேசர் மூலம் பொறிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது Tamper-proof rivet மூலம் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
- வழங்கப்படும் தலைக்கவசங்கள் IS 18808:2025 தரநிலைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட NABL அல்லது BIS ஆய்வகத்தின் பரிசோதனைச் சான்றிதழை ஏலதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், ஹெல்மெட்டின் நிறம் மிதிவண்டியின் நிறத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
- தண்ணீர் பாட்டில் IS 10910:1984 தரநிலைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். சுமார் 4,500 பள்ளிகளுக்கு, பள்ளிக்கு தலா 2 பராமரிப்பு கருவிகள் இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டும்.
- கேபிள் பூட்டின் கம்பி விட்டம் குறைந்தபட்சம் 6 மி.மீ. மற்றும் நீளம் 600 மி.மீ. இருக்க வேண்டும். இரண்டு சாவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும். பெல்லின் கோப்பை விட்டம் குறைந்தபட்சம் 50 மி.மீ. மற்றும் உயரம் 20 மி.மீ. இருக்க வேண்டும்.
- மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் ஏதேனும் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட விநியோகஸ்தர் தனது சேவைப் பணியாளர்கள் மூலம் அவற்றை உடனடியாக சரிசெய்து தர வேண்டும்.
கட்டண முறையில் மாற்றங்கள்
முன்னதாக முழு விநியோகம் முடிந்த பின்னரே கட்டணம் வழங்கப்படும் என்றிருந்த நிலையில், தற்போது படிப்படியாக கட்டணம் வழங்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
25 சதவீத மிதிவண்டிகள் பள்ளிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டதும் 15 சதவீத கட்டணமும், 50 சதவீத விநியோகம் நிறைவடைந்ததும் 35 சதவீத கட்டணமும், 75 சதவீத விநியோகம் நிறைவடைந்ததும் 65 சதவீத கட்டணமும் வழங்கப்படும். முழுமையாக 100 சதவீத மிதிவண்டிகளும் விநியோகிக்கப்பட்ட பின்னர் முழு கட்டணமும் வழங்கப்படும்.
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மேலும், ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் இந்த திருத்த அறிவிக்கையின் நகலில் கையொப்பமிட்டு, உறை A ஆவணங்களுடன் இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முதன்மை ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.