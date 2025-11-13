ETV Bharat / state

தாம்பரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மிதமான மழை! முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து பாதிப்பு!

தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம், வேளச்சேரி பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் இன்று மிதமான மழை பெய்ததால் குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது.

குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலை
குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 2:05 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தாம்பரம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று மிதமான மழை பெய்ததால் முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதன் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விட்டு விட்டு மிதமான மற்றும் கனமழை பெய்து வருகிறது. ஆனால் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த 10 நாட்களாக மழை எதுவும் இல்லாமல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் மட்டுமே காணப்பட்டது. இரவு நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் சாரல் மழை மட்டும் பெய்து வந்தது.

இந்நிலையில் இன்று காலை முதல் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கருமேகம் சூழ்ந்து காணப்பட்ட நிலையில், கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது. குறிப்பாக தாம்பரம், பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, மீனம்பாக்கம், ஆலந்தூர், வண்டலூர், பெருங்களத்தூர், முடிச்சூர், சிட்லபாக்கம், சேலையூர், பள்ளிக்கரணை, கிளாம்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களில் ஒரு மணி நேரமாக மிதமான மழை பெய்தது.

இதன் காரணமாக தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் ஜிஎஸ்டி சாலை, ரேடியல் சாலை, வேளச்சேரி பிரதான சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மேலும் தாழ்வான பகுதிகளில் முழங்கால் அளவிற்கு மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

குறிப்பாக குரோம்பேட்டை பழைய காவல் நிலையம் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில் முழங்கால் அளவுக்கு மழைநீர் தேங்கி உள்ளதால் அவ்வழியாக செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் மழைநீரில் தத்தளித்தபடி சென்றன. இதனால் அந்தப் பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

தாம்பரம் சுற்றுவட்டார சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீர்
தாம்பரம் சுற்றுவட்டார சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல் தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு செல்லும் சாலையிலும், மழையினால் வாகனங்கள் மெதுவாக இயக்குவதால் அப்பகுதியிலும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது. ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வாகனங்கள் அணிவகுத்து சென்றன.

இதையும் படிங்க: ''சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள்'' - நேரில் பார்வையிட்ட ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு!

மேலும் கொட்டும் மழையிலும் போக்குவரத்து காவலர்கள் போக்குவரத்து நெரிசலை சீர்செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த மிதமான மழையினால் தாம்பரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது.

தாம்பரம் மழை
மிதமான மழை
TAMBARAM RAINS
வடகிழக்கு பருவமழை
CHENNAI RAINS

