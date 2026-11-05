திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி ரூ.10 லட்சம் மோசடி- அழகிப் போட்டி சங்கத் தலைவர் மீது புகார்
"மாடலிங் துறைக்கு வரும் பெண்களிடம் வினோத் சிரஞ்சீவி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்கிறார். என்னிடமும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்டார்" என்று புவனேஸ்வரி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 7:04 PM IST
சென்னை: திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி 10 லட்ச ரூபாய் மோசடி செய்து விட்டதாக தமிழ்நாடு பேஷன் அழகிப் போட்டி சங்கத்தின் தலைவர் மீது பெண் ஒருவர் பரபரப்பு புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அம்பத்தூரை சேர்ந்தவர் புவனேஸ்வரி. மாடலிங் அழகியான இவர், XY என்ற தமிழ்ப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இந்நிலையில், இவர், ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்தப் புகாரில், மாடலிங் நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து வரும் 'SIFPA' என்ற ஃபேஷன் நிறுவனத்தின் தலைவர் வினோத் சிரஞ்சீவி என்பவர், தன்னை காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் ஆசை வார்த்தை கூறி ரூ.10 லட்ச ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்து விட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அந்தப் புகார், அம்பத்தூர் காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், புவனேஸ்வரி, அம்பத்தூர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு இன்று ஆஜரானார்.
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பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நடிகையும் மாடலிங்குமான என்னை வினோத் சிரஞ்சீவி என்பவர், இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக தொடர்பு கொண்டார். தாம், 'SIFPA' என்ற ஃபேஷன் நிறுவனத்தின் தலைவர் என்று கூறி, தனது நிறுவனத்தின் ஃபேஷன் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்குமாறு கேட்டார்.
கடந்த ஜனவரி மாதம் என்னிடம் திருமண ஆசை காட்டியதோடு, தொழிலில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் பெற்று தருவதாக கூறி 10 லட்ச ரூபாய் என்னிடம் பெற்றார். இதற்காக எனது நகைகளை விற்றும், கடன் வாங்கியும் அவருக்கு பணம் கொடுத்தேன். ஆனால், பிப்ரவரி மாதமே அவர் வேறு ஒரு பெண்ணை ரகசியமாகத் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த நான், கொடுத்த பணத்தை திருப்பிக் கேட்டால் அலட்சியமாகப் பதில் அளித்து என்னை மிரட்டுகிறார். நான் கடன் வாங்கிய இடத்தில், திருப்பிச் செலுத்த முடியாமல் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருக்கிறேன்.
என்னை போலவே பல பெண்களிடம், சினிமாவில் நடிக்க வைப்பதாகவும், மாடலிங்கில் பங்கேற்க வைப்பதாகவும் கூறி வினோத் சிரஞ்சீவி மோசடி செய்துள்ளார். மாடலிங் துறைக்கு வரும் பெண்களிடம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டும் என கேட்கிறார். என்னிடமும் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் கேட்டார்.
வினோத் பெண்களை தவறான தொழிலுக்கு பயன்படுத்தும் வேலையும் செய்து வருகிறார். இதற்கான ஆதாரம் என்னிடம் உள்ளது.
இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தக் கோரிய நிலையில், அம்பத்தூர் குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர், வினோத்திற்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்டு எங்கள் மீதே குற்றம் சுமத்துகிறார்கள். அவர் மீது காவல் துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், மீண்டும் ஆவடி காவல் ஆணையரைச் சந்தித்துப் புகார் அளித்து வழக்குத் தொடர முடிவு செய்துள்ளேன்" என்று தெரிவித்தார்.
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இந்நிலையில், புவனேஸ்வரி அளித்த புகார் குறித்து சி.எஸ்.ஆர். பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே புகார் குறித்து விசாரணைக்கு ஆஜரான வினோத், செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்காமல் சென்றுவிட்டார்.