மொடக்குறிச்சி தொகுதியை தக்கவைக்குமா பாஜக?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் பாஜகவின் கிருத்திகா சிவகுமாரும் மதிமுக செந்தில் நாதனும், தவெகவில் சண்முகமும், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில அருண் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:25 AM IST
மொடக்குறிச்சி (ஈரோடு):மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்குகிறது.
மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் பாஜகவின் சி.சரஸ்வதிக்கும், திமுகவின் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசனுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இந்தப் போட்டியில் சுமார் 300 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சரஸ்வதி த்ரில் வெற்றிப் பெற்றார்.
இந்த முறையில் இத்தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் கிருத்திகா சிவகுமாரும் திமுக கூட்டணியில் போட்டிடும் மதிமுக செந்தில் நாதனும், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் சண்முகமும், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் அருண் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் 99,247 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,84,011 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 12 பேர் என 2,00,764 மொத்த வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 90,155 ஆண் வாக்காளர்களும் 9,942 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 10 பேர் என மொத்தம் 1,87, 607 பேர் என மொத்தமாக 90.34 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.