திருக்கோயில்களில் செல்போன் தடை: பக்தர்களின் அதிருப்தியும், அமைச்சரின் முடிவும்
கர்ப்பிணி பெண்கள், கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பெண்கள், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோர் திருக்கோயில்களில் செல்போன் கொண்டு செல்வதற்கு தடை இல்லை என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 4, 2026 at 7:00 PM IST
-BY வி.வசந்தசித்தார்த்தன்
திண்டுக்கல்: தமிழ்நாட்டில் உள்ள முதுநிலை திருக்கோயில்களில் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களைக் கொண்டு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பழனி முருகன் திருக்கோயில், நெல்லையப்பர் திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் இதுகுறித்து கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற திருக்கோயிகளுக்கு செல்லும் உள்ளூர் பக்தர்கள், வெளிமாநில பக்தர்கள், வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் ரீல்ஸ்களை எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவது தொடர் கதையாகியுள்ளது. இதைத் தடுக்கும் வகையிலும், பக்தர்கள் திருக்கோயில்களில் பக்தியுடன் தரிசனம் செய்யும் நோக்கிலும் தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை, திருக்கோயில்களுக்குள் செல்போன் மற்றும் கேமராவைக் கொண்டு செல்லத் தடை விதித்துள்ளது. முதற்கட்ட முதுநிலை திருக்கோயில்களில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவு, செப்.01 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
பக்தர்களின் செல்போன் வைப்பதற்கு பிரத்யேக மையங்கள்
தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களுக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன் மற்றும் கேமிராவை வைப்பதற்கென பிரத்யேக மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள், ரூபாய் 5 கட்டணத்தைச் செலுத்தி தாங்கள் கொண்டு வரும் செல்போனை ஒப்படைக்க வேண்டும். பின்னர், பணியாளர் ஒரு ரசீது வழங்குவார். அதைத் தொடர்ந்து, பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துவிட்டு செல்லும் முன்பு அந்த ரசீதைக் காண்பித்து செல்போன் வாங்கிச் செல்லலாம்.
திருக்கோயில் நுழைவுவாயிலில் அறிவிப்பு பலகை
திருக்கோயில்களுக்குள் வரும் பக்தர்களை அலர்ட் செய்வதற்காக இந்து சமய அறநிலையத்துறைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற அனைத்து திருக்கோயில்களின் நுழைவுவாயில்களிலும் 'கேமரா, செல்போன்' ஆகியவை திருக்கோயில்களுக்குள் கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி இல்லை என்ற வாசகம் அடங்கிய பதாகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், பக்தர்களின் செல்போன் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கென 'பிரத்யேக மையம்' உள்ளது என்ற தகவல் அடங்கிய பதாகையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
செல்போன் தடையும், 52 திருக்கோயில்களும்
தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 52 முதுநிலைத் திருக்கோயில்களில் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களைக் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 52 திருக்கோயில்களின் விவரங்களை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
- அருள்மிகு தண்டாயுதபாணிசுவாமி திருக்கோயிலில், பழனி,
- அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவண்ணாமலை,
- அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், திருச்செந்தூர்,
- அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோயில், சமயபுரம்,
- அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், திருத்தணி,
- அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில், மதுரை,
- அருள்மிகு இராமநாதசுவாமி திருக்கோயில், இராமேஸ்வரம்,
- அருள்மிகு அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோயில், ஸ்ரீரங்கம்,
- அருள்மிகு கள்ளழகர் திருக்கோயில், அழகர் கோயில்,
- அருள்மிகு பண்ணாரி மாரியம்மன் திருக்கோயில், பண்ணாரி,
- அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், மருதமலை,
- அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயில், மயிலாப்பூர்,
- அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், திருப்பரங்குன்றம்,
- அருள்மிகு தேவி கருமாரியம்மன் திருக்கோயில், திருவேற்காடு,
- அருள்மிகு மாசாணியம்மன் திருக்கோயில், ஆனைமலை,
- அருள்மிகு வடபழனி ஆண்டவர் திருக்கோயில், வடபழனி,
- அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோயில், இருக்கன்குடி,
- அருள்மிகு அங்காளம்மன் திருக்கோயில், மேல்மலையனூர்,
- அருள்மிகு இணைக்கப்பட்ட மற்றும் இணைக்கப்படாத திருக்கோயில், சுசீந்திரம்,
- அருள்மிகு பார்த்தசாரதிசுவாமி திருக்கோயில், திருவல்லிக்கேணி,
- அருள்மிகு சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயில், சுவாமிமலை,
- அருள்மிகு வனபத்ர காளியம்மன் திருக்கோயில், தேக்கம்பட்டி,
- அருள்மிகு குற்றாலநாதசுவாமி திருக்கோயில், குற்றாலம்,
- அருள்மிகு இலட்சுமி நரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில், சோளிங்கர்,
- அருள்மிகு நரசிம்மசுவாமி திருக்கோயில், நாமக்கல்,
- அருள்மிகு தேவராஜ சுவாமி திருக்கோயில், காஞ்சிபுரம்,
- அருள்மிகு முருகன் திருக்கோயில், சோலைமலை மண்டபம், மதுரை மாவட்டம்,
- அருள்மிகு சங்கரநாராயணசுவாமி திருக்கோயில், சங்கரன்கோவில்,
- அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி திருக்கோயில், திருநாகேஸ்வரம்,
- தஞ்சாவூர் தேவஸ்தான திருக்கோயில்கள்,
- அருள்மிகு ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி திருக்கோயில், திருவானைக்காவல்,
- அருள்மிகு காமாட்சி அம்மன் திருக்கோயில், மாங்காடு,
- அருள்மிகு அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருச்செங்கோடு,
- அருள்மிகு சங்கமேஸ்வரர் திருக்கோயில், பவானி,
- அருள்மிகு தாயுமானசுவாமி திருக்கோயில், மலைக்கோட்டை, திருச்சி,
- அருள்மிகு வேங்கடாசலபதி திருக்கோயில், உப்பிலியப்பன் கோயில்,
- அருள்மிகு பட்டீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில், பேரூர்,
- அருள்மிகு விநாயகர் திருக்கோயில், ஈச்சனாரி,
- அருள்மிகு தியாகராஜசுவாமி திருக்கோயில், திருவொற்றியூர்,
- அருள்மிகு வெக்காளியம்மன் திருக்கோயில், உறையூர்,
- அருள்மிகு கல்யாண வெங்கட்ரமண சுவாமி திருக்கோயில், தான்தோன்றிமலை,
- அருள்மிகு திருமலைக்குமாரசுவாமி திருக்கோயில், பன்மொழி,
- அருள்மிகு அடைக்கலம் காத்த அய்யனார் திருக்கோயில், மடப்புரம், சிவகங்கை,
- அருள்மிகு கூடலழகர் திருக்கோயில், மதுரை,
- அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், சிவன்மலை,
- அருள்மிகு ஆபத்சகாயேஸ்வரர் திருக்கோயில், ஆலங்குடி,
- அருள்மிகு வாழைத்தோட்டத்து அய்யன் திருக்கோயில், அய்யம்பாளையம்,
- அருள்மிகு சுகவண்டீஸ்வரர் திருக்கோயில், சேலம்,
- அருள்மிகு பவானி அம்மன் திருக்கோயில், பெரியபாளையம்,
- புதுக்கோட்டை தேவஸ்தான திருக்கோயில்கள்,
- திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் தெய்வ நிலையம், வடலூர்,
- அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், சிறுவாபுரி
பழனி முருகன் திருக்கோயிலில் பக்தர்கள் எதிர்க்கொள்ளும் சிரமங்கள்
அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, விஷேச தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, இக்கோயிலில் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்வதற்கு ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்த பக்தர் ராணி தெரிவித்துள்ளதாவது, "பழனி முருகன் திருக்கோயிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்ல முடியாததால் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளேன். கூட்டமான நேரத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களையோ அல்லது உடன் வந்தவர்களையோ தவறவிட்டால் அவர்களை எப்படி தொடர்புக் கொள்ள முடியும்? செல்போன் உடன் வைத்திருந்தால் மட்டுமே அவர்களைத் தொடர்புக் கொண்டு எளிதில் கண்டறிய முடியும். மன அமைதிக்காக வரும் பக்தர்கள், மிகுந்த மன உளைச்சலுடனே முருகனை வழிபட்டு செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
லண்டனைச் சேர்ந்த பக்தர் திலீபன் கூறுகையில், "முருகப்பெருமானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் முழுமையான பக்தியுடனும், இறை உணர்வுடனும் மலை மீது செல்ல வேண்டும்; இறைவன் அருளையும், ஆன்மீக ஆற்றலையும் எந்தவித இடையூறும் இன்றி பெற வேண்டுமானால் பக்தர்கள் செல்போன்களைத் தவிர்ப்பதே சிறந்தது.
அடிவாரத்திலேயே பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களைப் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான வசதிகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளது. கவனச்சிதறல்களின்றி மன அமைதியுடன் சுவாமி தரிசனம் செய்ய இந்த நடைமுறை பெரிதும் உதவுகிறது" என்றார்.
செல்போன் வைப்பதற்கான கட்டணத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்திப் பெற்ற அருள்மிகு நெல்லையப்பர் திருக்கோயிலின் நுழைவுவாயிலுக்குள் இடதுபுறத்தில் செல்போனை வைப்பதற்கான மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மையத்தில் ரூ.5 கட்டணம் செலுத்தி செல்போனை ஒப்படைத்து பக்தர்கள் மனமுருக சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
பெங்களூருவைச் சேர்ந்த பக்தர் பாலச்சுப்பிரமணியம் கூறுகையில், "செப்.01 முதல் தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முதுநிலைத் திருக்கோயிலில் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தீமையைவிட நன்மையே அதிகம் இருக்கிறது. செல்போன் இல்லாததால் உடன் வந்தவர்களைத் தொடர்பு கொள்வதில் கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும். ஆனாலும் இது நல்ல உத்தரவு தான். ஏனென்றால் தெய்வங்களை செல்போனில் படம்பிடிப்பது உள்ளிட்டச் செயலில் சிலர் ஈடுபடுகின்றனர். எனவே, இந்த உத்தரவை வரவேற்கிறேன். ஆனாலும், பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் செல்போன் வைப்பதற்கான கட்டணத்தை அரசு ரத்துச் செய்ய வேண்டும்" என்று கூறினார்.
திருப்பூரைச் சேர்ந்த பக்தர் நந்தினி பிரியா கூறுகையில்,"செல்போனை திருக்கோயிலுக்குள் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்ற உத்தரவு நல்ல விஷயம் தான். ஆனால் எங்களைப் போன்ற குழந்தைகள் வைத்திருப்பவர்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும்; ஏதாவது அவசரத்திற்கு உறவினர்களை தொடர்புக் கொள்ள முடியாது. செல்போனை பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைப்பதற்கு கட்டணம் வாங்காமல் இருந்தால் நல்லது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
செல்போன் கொண்டு செல்வதில் இருந்து கர்ப்பிணி, முதியோர்களுக்கு விலக்கு
திருக்கோயில்களில் செல்போன் கொண்டு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு ஆதரவும், எதிர்ப்பும் பக்தர்கள் தெரிவித்து வரும் நிலையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், "கர்ப்பிணி பெண்கள், கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பெண்கள், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோர் செல்போன் கொண்டு செல்லலாம். அவர்களிடம் செல்போன் வாங்கி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
திருக்கோயில்களில் பக்தர்களின் செல்போன்களை வாங்கி வைக்கும் பணிகளில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவைச் சேர்ந்த பெண்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். பக்தர்கள் செலுத்தும் ஐந்து ரூபாய் கட்டணத்தில் இருந்து தான் அவர்களுக்கான ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது; பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரிண்டர் மற்றும் ரசீது ரோல் வாங்கப்படுகிறது. திருக்கோயில்களில் பக்தர்கள் செல்போன் வைப்பதற்காகச் செலுத்தும் தொகையில் வருமானம் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் திருக்கோயில் அன்னதானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும்.
வீட்டில் இருந்து வரும் பக்தர்கள் வீட்டிலேயே தங்களது செல்போன்களை வைத்துவிட்டு வரலாம்; அதேபோல் காரில் வரும் பக்தர்களும் தங்களது செல்போன்களை காரிலேயே வைத்துவிட்டு வரலாம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
(கூடுதல் தகவல்கள் - இரா.மணிகண்டன்)
Edited BY - பி.சந்தோஷ்