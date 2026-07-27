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ஓடும் ரயிலில் செல்போன் பறிப்பு - தவறி விழுந்த பெண் காவல் அதிகாரி

செல்போனை பறித்து சென்றவரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்த நிலையில், அவரது மனைவி குழந்தையுடன் போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதாக மிரட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஓடும் ரயிலில் செல்போன் பறித்த திருடன்
போலீசார் பிடியில் அஜய் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 2:23 PM IST

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சென்னை: தாம்பரம் சானடோரியம் ரயில் நிலையத்தில், ஓடும் ரயிலில் செல்போனை பறித்து தப்பிய போதை இளைஞரால், பெண் காவல் அதிகாரி தவறி விழுந்து படுகாயமடைந்தார்.

தென்காசியை பூர்வீகமாக கொண்ட இளம் பெண் அடலின் பிரபா (வயது 25). இவர் திருவல்லிக்கேணி அருகே பெண்கள் விடுதியில் தங்கி சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள காவல் துறையின் தடய அறிவியல் அலுவலகத்தில் அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நேற்று இரவு தாம்பரத்தில் இருந்து கடற்கரை செல்லும் ரயிலில் அடலின் பிரபா செல்போனில் பேசியபடி பயணம் செய்தார். அப்போது சானடோரியம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, மின்சார ரயில் புறப்பட்ட போது வடமாநில நபர் ஒருவர் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அடலின் பிரபா செல்போனை பறித்துக் கொண்டு கீழே குதித்துவிட்டார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அடலின் பிரபாவும், ஓடும் ரயிலில் இருந்து நிலைதடுமாறி தவறி விழுந்தார்.

இதில் அவரின் முகம் மற்றும் தலையில் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் கொட்டியது. உடனே ஆம்புலன்ஸ் வரவைக்கப்பட்டு, தாம்பரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற அடலின் பிரபா, மேல் சிகிச்சைகாக தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் அடோலின் பிரபாவிடம் செல்போனை பறிந்த வடமாநில நபரை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்த போது, 'இது என் மனைவியின் செல்போன்' என இந்தியில் கூறினார். அதை நம்பாத மக்கள், தாம்பரம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். உடனே தாம்பரம் இருப்பு பாதை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரித்த போது, அவர் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்றும், பெயர் அஜய் (வயது 27) என கூறியுள்ளார்.

மேலும், கஞ்சா போதையில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல் வெகு நேரமாக ரகளை செய்தார். அதே வேளையில் அஜய்யின் மனைவி கைக் குழந்தையுடன் அங்கு வந்த நிலையில், கணவனை விடுவிக்கவில்லை என்றால் ரயில் முன் பாய்ந்து உயிரை மாய்த்துக் கொள்வேன் மிரட்டினார். இதனை கண்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் அவரை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.

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மேலும் சம்பவம் குறித்து தாம்பரம் இருப்பு பாதை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து செல்போனை பறிமுதல் செய்தனர். அஜய் ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளை குறி வைத்து செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டு வருபவரா? இவர் மீது வேறு ஏதேனும் குற்ற வழக்குகள் உள்ளதா? அவரது முழு பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து தாம்பரம் இருப்பு பாதை போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதற்கு பிறகு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

MOBILE SNATCH
NORTH INDIAN YOUTH
செல்போன் பறிப்பு
வடமாநில வாலிபர் கைது
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