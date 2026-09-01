அண்ணாமலையார் கோயிலில் செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்கள் திறப்பு
அண்ணாமலையார் கோயிலிலுக்குள் இன்று முதல் செல்போன்களை எடுத்து செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 1, 2026 at 1:22 PM IST
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயில் வாசல்களில் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
திருவண்ணாமலையில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற ஆன்மீக தலமாக அண்ணாமலையார் கோயில் விளங்கி வருகிறது. இந்த கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் வருகை தந்து அண்ணாமலையார் மற்றும் உண்ணாமுலை அம்மனை தரிசித்து விட்டு செல்கின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக அண்ணாமலையார் கோயிலில் பெளர்ணமி கிரிவலம், முக்கிய திருவிழாக்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள், கோயிலுக்குள் செல்போன் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் இடையூறுகளை தவிர்க்கவும், கோயிலின் புனிதத்தன்மை மற்றும் ஆன்மீகச் சூழலை பாதுகாக்கவும் கோயிலுக்குள் செல்போன் கொண்டு வருவதற்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தடை விதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனத்தில் முழுமையாக கவனம் செலுத்துவதற்கும், கோயிலின் வழிபாட்டு முறைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் செல்போன்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டது. அதன்படி, இன்று (செப்டம்பர் 1) முதல் அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் செல்போன்களை எடுத்து செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக அண்ணாமலையார் கோயிலின் வாயில்களில் செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்கள் கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த செல்போன் பாதுகாப்பு மையங்களில் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களை ஒப்படைத்து அதற்கான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றி தரிசனத்திற்கு செல்லலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தரிசனம் முடிந்து வந்ததும் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்த புதிய நடைமுறைக்கு பக்தர்கள் முழுமையாக ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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இதற்கு முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்களின் புனித தன்மை மற்றும் ஆன்மிகச் சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில், கோயில்களுக்குள் செல்போன் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சில கோயில்களில் புகைப்படம், வீடியோ மற்றும் ரீல்ஸ் உள்ளிட்டவற்றை பக்தர்கள் தொடர்ந்து பதிவு செய்வதாக புகார்கள் எழுந்து வந்தன.
இதனால், செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் அனைத்து கோயில்களிலும் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்ல முழுமையாக தடை விதிக்கப்படுவதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் படி, இன்று முதல் தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான அனைத்து கோயில்களிலும் செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.