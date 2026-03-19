மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு: விமான நிலையத்தில் கமல்ஹாசன் பேட்டி

திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு செய்து அதில் ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகளில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள் என கமல் ஹாசன் கூறினார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 1:28 PM IST

சென்னை: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது என்று மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன் கூறினார்.

ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கமல்ஹாசன் புறப்பட்டு சென்றார். அதற்கு முன்னதாக அவர் செய்தியாளார்களிடம் பேசினார்.

அப்போது அவர், “தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்காக செல்கிறேன். அதனால் இப்போது அரசியல் பேச வேண்டாம் நிகழ்ச்சிக்கு சென்று விட்டு வரும்பொழுது நிச்சயம் அரசியல் பேசுவோம்.

திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு செய்து, அதில் ஒதுக்கப்படும் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள்” என்று கூறினார்.

மேலும், எந்த சின்னத்தில் போட்டியிடுவது என்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும், யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை மக்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் வெற்றியை எதிர்பார்க்கிறோம்; அவ்வளவுதான் என்று கமல் ஹாசன் தெரிவித்தார்.

தி.மு.க-ம.நீ.ம கூட்டணி

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. தொடர்ந்து மே 4 அன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, புதிதாக யார் ஆட்சி அமைக்க போகிறார்கள் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிடும்.

இந்த சூழலில், அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். ஆளும் தி.மு.க-வை பொருத்தவரை, தங்கள் கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் (28), மதிமுக (4), இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (2), மனிதநேய மக்கள் கட்சி (2), கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி (2), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (5) ஆகிய கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டை உறுதி செய்துள்ளது.

ஆனால், மக்கள் நீதி மய்யத்திற்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என இதுவரை தகவல் வெளியாகவில்லை. இந்நிலையில், கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியபோது, தொகுதி பங்கீடுகளுக்கான பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

தி.மு.க கூட்டணியில் பல ஆண்டுகளாக இருக்கும் சில கட்சிகளே கூடுதல் தொகுதி வேண்டும் என்று அதிருப்தியில் இருக்கிறது. இந்த சூழலில், புதிதாக இணைந்துள்ள மக்கள் நீதி மய்யத்திற்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

