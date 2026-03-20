மநீம செயற்குழு கூட்டம்: சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக முக்கிய ஆலோசனை
உதய சூரியன் சின்னத்தில் மக்கள் நீதி மையம் போட்டியிட வேண்டுமென்று திமுக பேச்சுவார்த்தையின் போது தெரிவித்ததாக மநீம பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் தெரிவித்தார்.
Published : March 20, 2026 at 10:05 PM IST
சென்னை: கமலஹாசன் தலைமையில் மக்கள் நீதி மையத்தின் நிர்வாக குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நிலைப்பாடு குறித்து நிர்வாக குழு மற்றும் செயற்குழு ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை அண்ணா நகரில் இன்று நடைபெற்றது. மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மநீம நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள மக்கள் நீதி மையம், திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக இரண்டு கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி முடித்துள்ளது. குறிப்பாக மக்கள் நீதி மையம், திமுகவிடம் 6 தொகுதிகளை கேட்டுள்ளதாகவும், டார்ச் லைட் சின்னத்தில்தான் போட்டியிடுவோம் என்று தெரிவித்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது.
இந்த நிலையில், சின்னம் மற்றும் கூடுதல் தொகுதிகள் பெறுவது தொடர்பாக நிர்வாக குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் இன்று அக்கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் கட்சி நிர்வாகிகளிடம் சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக கமல்ஹாசன் ஆலோசனை மேற்கொண்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கூட்டத்திற்கு பிறகு அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இன்று நடைபெற்ற நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் திமுகவுடன் தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தையின் போது பரிமாறப்பட்ட கருத்துக்களை, திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை குழுவில் இடம்பெற்ற உறுப்பினர்கள் எடுத்துக் கூறினார்கள். மேலும் ஜனநாயக முறைப்படி நிர்வாகிகளின் கருத்துக்களையும் கமலஹாசன் கேட்டறிந்தார். 100% டார்ச் லைட் சின்னத்தில்தான் போட்டியிட வேண்டும் என்பதை தலைவரிடம் நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். ஓரிரு நாட்களில் தலைவர் முடிவை கூறுவார்.
உதய சூரியன் சின்னத்தில் மக்கள் நீதி மையம் போட்டியிட வேண்டுமென்று பேச்சுவார்த்தையின் போது திமுக அறிவுறுத்தியது. நாங்கள் டார்ச் லைட் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதற்கான காரணங்களை திமுகவிடம் எடுத்துரைத்துள்ளோம். இதில் நிர்பந்தம் ஏதும் இல்லை. இரு கட்சிகளுக்கான நட்பு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.
முன்னதாக, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், மூன்று தொகுதிகளில் திமுக சின்னத்திலும், ஒரு தொகுதியில் மதிமுகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் சின்னத்திலும் போட்டியிட உள்ளதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.