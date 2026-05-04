நாகையில் 'கரை' சேரப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: நாகை தொகுதியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியில் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா, அதிமுக சார்பில் தங்க கதிரவன், தவெக சார்பில் சுகுமார் மற்றும் நாதக சார்பில் பாத்திமா பர்ஹானா போட்டியிடுகின்றனர்.

நாகை தொகுதி நிலவரம்
Published : May 4, 2026 at 3:49 AM IST

நாகப்பட்டினம்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாக உள்ள நிலையில் நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் இ இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது.

டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒன்றான நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று தொகுதிகளில் முக்கிய தொகுதியாக நாகப்பட்டினம் திகழ்கிறது. இங்கு கடந்த 23-ம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

நாகை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள்: 84,493

பெண்கள்: 88,464

மூன்றாம் பாலினம்: 22

மொத்தம்: 1,72,979

நாகை தொகுதியில் கடந்த 2021-இல் 77.20 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், தற்போது நடந்து முடிந்துள்ள 2026 தேர்தலில் 85.83 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

மீனவ சமூகத்தினர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு இருக்கும் இந்த மாவட்டத்தில் இச்சமூகத்தினரின் வாக்குகள் தேர்தலில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் மிகப்பெரிய சக்தியாக உள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி கடந்த முறை விசிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இம்முறை மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கட்சியின் தலைவரான பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா களம் காண்கிறார். அதிமுக சார்பில் தங்க கதிரவன், தவெக சார்பில் சுகுமார் மற்றும் நாதக சார்பில் பாத்திமா பர்ஹானா போட்டியிடுகின்றனர்.

நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் திமுக - அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருவதாகவே கள நிலவரங்கள் தெரிவித்திருந்தன. கடந்த முறை திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட விசிக வெற்றிப் பெற்ற நிலையில், அந்த வெற்றியை தக்கவைக்கும் முனைப்பில் திமுக கூட்டணி கட்சியினர் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர். டெல்டாவில் தமது செல்வாக்கை நிலைநாட்டும் நிர்பந்தத்தில் உள்ள அதிமுகவும் நாகை தொகுதியில் தீவிர களப்பணி ஆற்றியுள்ளது.

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விசிகவின் ஆளூர் ஷானவாஸ், அதிமுக வேட்பாளர் தங்க கதிரவனை சுமார் 7 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். இந்த நிலையில், இம்முறை திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக சார்பில் தங்க கதிரவன் மீண்டும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளதால் இத்தொகுதியில் வெற்றிகனியை பறிக்கப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

