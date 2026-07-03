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எம்.எல்.ஏ-க்கள் வேறு கட்சிக்கு செல்வது குதிரை பேரம் அல்ல; அது குதிரை பந்தயம்: எம்.பி பிரவீன் சக்கரவரத்தி பேச்சு

அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைவது, அந்த இரு கட்சிகளுக்கும் இடையேயான விஷயம், ஏதாவது தவறு நடந்தால் அப்பொழுது நாங்கள் பேசுவோம் என காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவரத்தி தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவரத்தி
காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவரத்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 7:51 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: எம்.எல்.ஏக்கள் சுயமாக வேறு கட்சிக்கு செல்வது குதிரை பேரம் அல்ல, அது குதிரை பந்தயம் என காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவரத்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது குதிரை பேரம் புகார் குறித்து பேசிய அவர், பணம் கொடுத்து வாங்குவதுதான் குதிரை பேரம், இதர கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் சுயமாக வேறு கட்சிக்கு செல்வது குதிரை பந்தயம் என்று கூறினார்.

அதிமுக எம்.பி இன்பதுரை ராஜினாமா செய்யப்பட்ட தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பிய மனு குறித்த கேள்விக்கு, “எந்த அடிப்படையில் இடைத்தேர்தல் நடத்தக் கூடாது. குதிரை பேரம் என்பது ஒருவரிடம் பணம் கொடுத்து வாங்குவதுதான். இங்கு எம்.எல்.ஏ-க்கள் சுயமாக முடிவெடுத்து வேறு கட்சிக்கு செல்கின்றனர்.

சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கக்கூடாது என தி.மு.க-வை சேர்ந்தவர்கள்தான் த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-விடம் பேரம் பேசியுள்ளனர். அவர்கள் மீது வழக்கு போடப்பட்டு விசாரணை நடைபெறுகிறது. பணம் கொடுத்ததாக சொல்வதே சட்டப்படி தவறுதான். அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் த.வெ.க-வில் இணைவது குதிரை பேரம் அல்ல, அது குதிரை பந்தயம்” என பதிலளித்தார்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்வது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “இது த.வெ.க-அ.தி.மு.க கட்சிக்கு இடையே நடைபெறும் விஷயம். ஏதாவது தவறு நடந்தால், அப்பொழுது நாங்கள் பேசுவோம். இப்போது அதை குறித்து நாங்கள் பேசுவது சரியாக இருக்காது” எனத் தெரிவித்தார்.

த.வெ.க வாஷிங் மெஷின் என எம்.பி கனிமொழி விமர்சித்தது குறித்த கேள்விக்கு, “யார் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் பார்த்து பதில் சொல்லிக்கொண்டு இருக்க முடியாது. தி.மு.க எதிர்க்கட்சியில் உட்கார வேண்டும் என்பதுதான் மக்களின் தீர்ப்பு.

ஏன் தி.மு.க பயப்படுகிறது, எதிர்க்கட்சியின் அமர என்ன பயம், எதைக் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என பயம், தி.மு.க-அதிமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஏன் ஆட்சியைப் பிடிக்க பதற்றப்படுகின்றனர்” என தொடர் கேள்விகளை முன்வைத்தார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”இந்த 50 நாட்களில் தவெக செயல்பாடுகளில் யாரை கேட்டாலும் ஊழல் குறைந்து இருக்கிறது என கூறுகிறார்கள். அரசு அலுவலகங்களில் வேலை விரைவாக நடக்கிறது என சாதாரண மக்கள் பேசுகின்றனர். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை அதிகரித்து இருக்கின்றது என்பது தவறு, இதுவரை என்ன நடந்து கொண்டிருந்ததோ அது அப்படியே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.

சிங்கப் பெண் திட்டம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று அமல்படுத்த நேரம் ஆகும். 5 ஆண்டுகளில் நடந்ததை 50 நாட்களில் ஒப்பிடுவது சரியாக இருக்காது. வெறும் 50 நாட்களிலேயே லஞ்சத்தை ஒழித்து இருப்பது ஆச்சரியமானது” என காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவரத்தி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MP PRAVEEN CHAKRAVARTY
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காங்கிரஸ் பிரவீன் சக்கரவரத்தி
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
MP PRAVEEN CHAKRAVARTY SPEECH

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