தவெக அரசில் இணைந்த விசிக, ஐயூஎம்எல்; மீண்டும் 3-ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

ஐயூஎம்எல் கட்சியில் இருந்து ஷாஜகானும், விசிக-வில் இருந்து வன்னியரசும் அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்றுள்ளனர்.

அமைச்சராக பதவியேற்ற வன்னி அரசு (Screengrab from Lok Bhavan Live)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 10:06 AM IST

Updated : May 22, 2026 at 11:06 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைய சம்மதம் தெரிவித்த நிலையில், அந்த கட்சிகளை சேர்ந்த தலா ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இன்று (மே 22) அமைச்சர்களாக பதிவியேற்றனர்.

ஐ.யூ.எம்.எல் கட்சியில் இருந்து பாபநாசம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகத் தேர்வான ஷாஜகானும், வி.சி.க சார்பில் அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளரும், திண்டிவனம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான வன்னியரசும் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் மக்கள் மாளிகையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

முதலாவதாக, பதவியேற்றுக்கொண்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஷாஜகான், ‘இறைவன் மீது ஆணையாக’ என்று உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து பதவியேற்ற வி.சி.க வன்னி அரசு, ‘உளமாற’ உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார்.

இந்த நிகழ்விலும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. முதலாவதாக வந்தே மாதரம் பாடலும், அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய கீதமும் பாடப்பட்ட பின், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று பொறுப்பேற்ற இரு அமைச்சர்களுக்கும் இலாகா ஒதுக்கி மக்கள் மாளிகை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, வி.சி.க-வின் வன்னி அரசுக்கு சமூகநீதித்துறையும், ஐ.யூ.எம்.எல் ஷாஜகானுக்கு சிறுபான்மையினர் நலத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் முதல் முறையாக ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை என்பதை சமூக நீதித்துறை என பெயர் மாற்றி வன்னி அரசுக்கு இலாகா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர்களின் விவரம்

ஆடுதுறை ஏ.எம்.ஷாஜகான், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஆவார். 1968-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 25-ஆம் தேதி பிறந்த இவர், திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியில் (1986 - 1989) பி.எஸ்சி பட்டம் பெற்றவர். கணினி அறிவியலிலும் பட்டயப் படிப்பை முடித்துள்ளார். சிறு வயது முதலே இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கில் பணியாற்றி வரும் ஷாஜகான், தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாள ஆகிய மொழிகளில் உரையாடும் ஆற்றல் பெற்றவர்.

அமைச்சராக பதவியேற்ற ஷாஜகான் (Screengrab from Lok Bhavan Live)
வன்னி அரசு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வரதராஜபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். தீண்டாமை, சமூக நீதி, சாதி எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் களம்கண்ட இவர், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முக்கிய முகமாகப் பார்க்கப்படுகிறார். 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வானூர் தொகுதியில் வி.சி.க சார்பில் போட்டியிட்டுத் தோல்வியடைந்தார். பின்னர், 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று, விசிக கட்சியின் முதல் அமைச்சராக தவெக அரசின் கீழ் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

