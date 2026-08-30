கோயிலில் பிரதிஷ்டை விழாவில் அடிக்கல் நாட்டிய எம்எல்ஏ தாஹிரா
இந்து முறைப்படி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில், இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த எம்எல்ஏ தாஹிரா பங்கேற்று அடிக்கல் நாட்டியது மதநல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 30, 2026 at 8:10 PM IST
ராணிப்பேட்டை: முருகர், விநாயகர் சிலைகள் அமைக்க பூமி பூஜை போடப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் தவெக எம்.எல்.ஏ. தாஹிரா அடிக்கல் நாட்டியது மதநல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக அமைந்தது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் மாந்தாங்கல் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ கெங்கையம்மன் திருக்கோயில் வளாகத்தில், முருகர் மற்றும் விநாயகர் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது.
சமத்துவபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ராணிப்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாஹிரா, சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாஹிராவுக்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாஹிரா, கோவில் மூலவரான ஸ்ரீ கெங்கையம்மனை தரிசனம் செய்தார். பின்னர் கோவில் வளாகத்தில் முருகர் மற்றும் விநாயகர் சிலைகள் அமைக்கப்பட உள்ள இடத்திற்குச் சென்றார்.
அங்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளில் கலந்து கொண்ட அவர், வேத மந்திரங்கள் முழங்க நடைபெற்ற பூமி பூஜையில் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து சிலைகள் அமைப்பதற்கான பணியைத் தொடங்கி வைக்கும் வகையில் அடிக்கல் நாட்டினார்.
இந்த நிகழ்வில் சமத்துவபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், கோவில் நிர்வாகிகள், கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
மத நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்திய நிகழ்வு
இந்நிகழ்வில் இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாஹிரா, இந்து சமுதாய மக்கள் முன்னெடுத்த கோவில் பணிக்கான பூமி பூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு, இந்து முறைப்படி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்று அடிக்கல் நாட்டியது அப்பகுதி மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
“அனைத்து மதங்களும் சம்மதம்” என்ற நல்லிணக்க உணர்வை வெளிப்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வு, மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து சகோதரத்துவத்தையும் ஒற்றுமையையும் வலியுறுத்தும் நிகழ்வாக அமைந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
சமத்துவபுரம் என்ற பெயருக்கு ஏற்ப, பல்வேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் ஒன்றிணைந்து வாழும் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், மத நல்லிணக்கத்தையும் சமூக ஒற்றுமையையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாஹிரா பங்கேற்றது அப்பகுதியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
முருகர் மற்றும் விநாயகர் சிலைகள் அமைப்பதற்கான பணிகள் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், கோவில் வளாகத்தின் அடுத்தகட்ட பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.