தவெக எம்எல்ஏவுக்கு 'புரோட்டோகால்' தெரியவில்லை; அரசு நிகழ்ச்சியில் விளக்கேற்றிய விவகாரம் குறித்து மேயர் பிரியா விளக்கம்
இன்னமும் நாங்கள்தான் என்ற ஆணவத்துடனும், திமிருடனும் திமுகவினர் உள்ளனர் என தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : June 4, 2026 at 6:35 PM IST
சென்னை: பள்ளி கட்டடத் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவியை மேயர் பிரியா புறக்கணித்ததாக எழுந்த புகாரில், தவெக எம்.எல்.ஏவுக்கு புரோட்டோகால் தெரியவில்லை, நான் மரபுப்படியே செயல்பட்டேன் என்று சென்னை மேயர் பிரியா விளக்கமளித்துள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட திரு.வி.க நகர் மண்டலம் புளியந்தோப்பு பகுதியில் ரூ. 3.24 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட சென்னை உருது நடுநிலைப் பள்ளி கட்டடத்தை யன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூன் 4) நடைபெற்றது. இதில் திரு.வி.க நகர் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ பல்லவி, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கலந்துக்கொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக மேயர் பிரியா, எம்.எல்.ஏ பல்லவி ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள உருது பள்ளி கட்டடத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர். அதனைத்தொடர்ந்து, மேயர் பிரியா மெழுகுவர்த்தியின் மூலமாக குத்துவிளக்கை ஏற்றினார். அதன் பின்னர் இரண்டாவதாக எம்.எல்.ஏ பல்லவி குத்துவிளக்கை ஏற்ற முயன்றார்.
ஆனால் மேயர், மெழுகுவர்த்தியை எம்.எல்.ஏவிடம் தராமல், அவரின் கையை உதறிவிட்டு அருகில் இருந்த இணை ஆணையர் கற்பகத்திடம் குத்துவிளக்கை ஏற்றுங்கள் என்று கூறி, அவரிடம் வெழுகுவர்த்தியை வழங்கினார். இதன் காரணமாக கோபமடைந்த எம்.எல்.ஏ பல்லவி நிகழ்ச்சியிலிருந்து உடனடியாக வெளியேறினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து திரு.வி.க நகர் நம்மாழ்வார்பேட்டையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தொடக்கப்பள்ளி கட்டடத்தை துவக்கி வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியிலும் மேயர் பிரியா, எம்எல்ஏ பல்லவி ஆகியோர் மீண்டும் ஒன்றாக கலந்துக்கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்திலும் குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
இதில் முதலில் மேயர் பிரியா குத்துவிளக்கை ஏற்றினார். அவரைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது எம்.எல்.ஏ பல்லவியிடம் ஏற்ற சொல்லி மெழுகுவர்த்தியை வழங்கினார். ஆனால், இந்த முறை எம்.எல்.ஏ பல்லவி வாங்க மறுத்துவிட்டார். இதனால் மீண்டும் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியாவிடம் கேட்டபோது, ”கட்டட திறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ என்ற முறையில் மாநகராட்சி சார்பில் பல்லவியை அழைத்தோம். அவர் எங்களுடன்தான் ரிப்பனை வெட்டினார். ஆனால், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் புரோட்டோகால் படி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தான் முதலில் குத்துவிளக்கை ஏற்ற வேண்டும். அதற்குப் பின்பே எம்.எல்.ஏ ஏற்ற வேண்டும். அவருக்கு இது தெரியவில்லை. அவர் கோபித்துக் கொண்டார்.
இதுவே அமைச்சராக இருக்கும்பட்சத்தில் அவருக்கு பிறகுதான் எனது புரோட்டோகால் படி மேயரான நான் குத்துவிளக்கு ஏற்ற முடியும். இதுதான் நடைமுறை; இதுதான் நடந்தது. நான் மரபுப்படியே செயல்பட்டேன்" என்று அவர் விளக்கமளித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து எம்.எல்.ஏ பல்லவி செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, "திரு.வி.க நகர் தொகுதிக்கு திமுக இதுவரை எதுவும் செய்யவில்லை. ஏமாற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். திமுகவினர் இன்னமும் நாங்கள்தான் என்ற ஆணவத்துடனும், திமிருடனும் இருக்கின்றனர். இது எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் என்று தெரியாது. விட்டுக் கொடுப்பதால் நாங்கள் கெட்டுப்போக மாட்டோம். என்ன செய்தாலும் எங்கள் தளபதியே (விஜய்) பொறுமையாக இருக்கிறார். அவரை தொடரும் நாங்களும் பொறுமையாக இருப்போம். பொறுமையாக இருப்பதால் நாங்கள் தாழ்ந்து போகமாட்டோம், பார்த்துக் கொள்ளலாம்” என்று தெரிவித்தார்.