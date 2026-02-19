ETV Bharat / state

'பேரவை தலைவரே காப்பாற்றுங்கள்...' சபாநாயகர் உதவியை நாடிய எம்எல்ஏ ஈஸ்வரன்

கச்சத் தீவில் இரண்டு நாட்டு மீனவர்களும் சேர்ந்து மீன் பிடித்து, லாப நஷ்டங்களை பங்கிட்டு கொள்ளும் வகையில் ஏதாவது செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எம்எல்ஏ ஈஸ்வரன் கோரிக்கை வைத்தார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு
சபாநாயகர் அப்பாவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 4:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டப் பேரவைக்கு நான் வருவதே இல்லை என என் தொகுதிக்கு சென்று ஒரு கட்சியின் மாநில தலைவர் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார். இந்த விசயத்தில் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று எம்எல்ஏ ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கடந்த 17 ஆம் தேதி இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், சட்டசபையில் இன்று கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் பட்ஜெட் மீது உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், ''பேரவை தலைவரே... சட்டமன்றத்துக்கு நான் வருவதே இல்லை என என் தொகுதிக்கு சென்று ஒரு கட்சியின் மாநில தலைவர் (நயினார் நாகேந்திரன்) குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார். இந்த விசயத்தில் என்னை காப்பாற்றுங்கள்'' என்றது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் பேசுகையில், ''தமிழ்நாடு அரசு கட்டுக்குள் கடன் வாங்கி உள்ளது. மாநில சுயாட்சி குறித்து பொக்கிஷமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அறிக்கையை முதலமைச்சர் தயாரித்துள்ளார். கல்விக்கு கூட நிதி கொடுக்காமல் மத்திய பாஜக அரசு எல்லை மீறி செல்கிறது. நாங்கள் கொடுத்த பணத்தை கொடுப்பதற்கு என்ன? இந்தியாவில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு மரியாதை இல்லை.

கச்சத் தீவை மீட்க வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. கச்சத் தீவில் இரண்டு நாட்டு மீனவர்களும் சேர்ந்து மீன் பிடித்து லாப நஷ்டங்களை பங்கிட்டு கொள்ளும் வகையில் ஏதாவது செய்தால் நன்றாக இருக்கும். இரு தரப்பு உறவும் சுமூகமாக செல்லும்.

அடிக்கடி சர்ச்சையாக பேசி மன்னிப்பு கேட்கும் ஒருவர் திருச்செங்கோடு தொகுதிக்கு சென்று உங்கள் தொகுதி உறுப்பினரை நான் சட்டமன்றத்தில் பார்த்ததே கிடையாது என்கிறார். அவர் ஒரு கட்சியின் மாநில தலைவர் (நயினார் நாகேந்திரன்) கூறியிருக்கிறார்.

நான் சட்டமன்றத்துக்கு 100 சதவீதம் வந்துள்ளேன். பேரவை கூடும் நாட்கள் எல்லாம் நான் சட்டமன்றத்தில் இருந்துள்ளேன். நேரம் தவறாமல் வந்துள்ளேன். பேரவை தலைவர் இந்த விசயத்தில் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும்.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: புதிய கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட தாமதத்திற்கு மத்திய அரசு தான் காரணம் - அமைச்சர் கே.என். நேரு குற்றச்சாட்டு

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY SESSION
TAMIL NADU INTERIM BUDGET
எம்எல்ஏ ஈஆர் ஈஸ்வரன்
பட்ஜெட்
KONGU ER ESWARAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.