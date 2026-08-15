ETV Bharat / state

எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு அரசு சார்பில் கார் - ஜோதிமணியின் ஆசையை நிறைவேற்ற முதல்வர் விஜய் முடிவு

சட்டமன்றத் தொகுதியில் மக்களை சந்தித்து பணி செய்வதற்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உதவும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் வாகன வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என எம்.எல்.ஏ. ஜோதிமணி கோரிக்கை விடுத்தார்.

எம்.எல்.ஏ. ஜோதிமணி
எம்.எல்.ஏ. ஜோதிமணி (Tamilnadu Assembly)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்கு முதல்முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு கார் மற்றும் உதவியாளர்கள் வழங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் கடந்த 12ஆம் தேதி காட்டுமன்னார் கோயில் எம்.எல்.ஏ. ஜோதிமணி சபாநாயகரிடம் அனுமதி கேட்டு பேசினார். அப்போது, “இது எனது சொந்த மற்றும் மற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் அனைவருக்கும் தேவையான கோரிக்கை. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சபாநாயகரிடம் கடிதமாகவும் கொடுத்துள்ளேன். நான் தலைமைச் செயலகத்திற்கு 280 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து பயணம் செய்து வருகிறேன். அவ்வாறு நாங்கள், பேருந்திலோ, ரயிலிலோ பயணம் செய்து பேரவைக்கு வருவதற்கு போக்குவரத்துக்கான படிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

ஆனாலும், எனக்கு சொந்தமாக வாகனம் எதுவும் இல்லை. வாடகை வாகனத்தில் தான் வருகிறேன். மேலும் எனது காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியின் சுற்றளவு 40 கிலோமீட்டர் ஆக உள்ளது. அந்த வகையில், சட்டமன்றத் தொகுதியில் மக்களை சந்தித்து பணி செய்வதற்கான வாகன வசதி என்னிடம் இல்லை.

ஒரு உதவியாளரை வைத்துக் கொண்டு, அவருக்கு ஊதியம் கொடுக்கும் அளவிற்கு என்னிடம் வசதிகள் இல்லை. அந்த சூழ்நிலையில் தான் இங்குள்ள எம்.எல்.ஏ.க்களில் முக்கால்வாசி பேர் உள்ளனர். எனவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உதவும் வகையில், அவர்களுக்கு வாகன வசதிகளை செய்து தர வேண்டும்.

காலணி கூட அணிய முடியாத அளவுக்கு வசதி குறைந்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் இங்கு உள்ளனர். அப்படிப்பட்ட சூழலில் லஞ்ச, லாவண்யம் இல்லாத அரசு அமைய வேண்டும் என்றால், நமது உறுப்பினர்களை நலமுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்” என கூறினார்.

இதையும் படிங்க: மக்களை சாபமிட்டு பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் - த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ அருள் பிரகாசம் ஆவேசம்

அதன் பின்னர் பேசிய தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், “முதலமைச்சருக்கு கிள்ளிக் கொடுக்கும் கரங்கள் அல்ல, அள்ளிக் கொடுக்கும் கரங்கள் தான். அவர் கனிவுடன் அணுகக்கூடியவர். நிச்சயம் பரிசீலனை செய்வார்” என்றார்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணியின் மனுவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் முதலமைச்சர் விஜய் கவனத்திற்கு அனுப்பினார். இந்நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுகுறித்து உடனடி ஆலோசனை செய்து, சட்டமன்றத்திற்கு முதல் முறையாக தேர்வாகும் உறுப்பினர்களுக்கு கார் மற்றும் உதவியாளர்கள் வழங்க முடிவு செய்துள்ளார் அரசு வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

எம் எல் ஏ கார்
FIRST TIME TAMIL NADU MLA CAR
MLA JOTHIMANI
CM VIJAY
CAR FOR TAMIL NADU MLA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.