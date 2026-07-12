வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த வினய்குமார் குடும்பத்தினருக்கு எம்எல்ஏ நேரில் ஆறுதல்
வினய் குமாரின் உடலை விரைவாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவருடைய மாமனார் பிரபாகர் கோரிக்கை விடுத்தார்.
Published : July 12, 2026 at 9:31 PM IST
வேலூர்: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த வேலூரைச் சேர்ந்த வினய் குமாரின் குடும்பத்தினரை, வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
வேலூர் மாநகர் சைதாப்பேட்டை, கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த வினய் குமார்(45), ஒரு செல்போன் நிறுவனம் சார்பில் தென்னிந்திய அளவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்க வியட்நாம் சென்றிருந்தார். அங்கு ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் அவர் உயிரிழந்த சம்பவம், வேலூர் மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இந்த துயரச் செய்தியை அறிந்த அவரது மனைவி ஜெயஸ்ரீ மற்றும் மகள் அனன்யா(13) இருவரும் கடும் மனஅதிர்ச்சியால் உறைந்து போயுள்ள நிலையில், உறவினர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களின் உதவியுடன் அவர்களுக்கு சிகிச்சை மற்றும் ஆறுதல் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வினோத் கண்ணன், வினய் குமாரின் இல்லத்திற்குச் சென்று அவரது குடும்பத்தினருக்கு நேரில் ஆறுதல் கூறினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "முதலமைச்சரின் உத்தரவுப்படி, விபத்தில் உயிரிழந்த வினய்குமாரின் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் அரசு சார்பில் செய்து தரப்படும். அவரது உடலை விரைவாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர தேவையான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குடும்பத்தினருடன் இருந்து அனைத்து உதவிகளையும் செய்வோம்" என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, வினய்குமாரின் மாமனார் பிரபாகர் பேசுகையில், "அந்த செல்போன் நிறுவனம், தனது மாநாட்டை வெவ்வேறு நாடுகளில் நடத்தி வருகிறது. இந்த ஆண்டு வியட்நாமில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்கவே வினய்குமார் சென்றிருந்தார். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக இந்த அசம்பாவிதம் நடந்துவிட்டது.
மத்திய, மாநில அரசுகள் தங்களது கடமையை சிறப்பாக செய்து வருகின்றன. அதற்காக எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இருப்பினும், இன்னும் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுத்து அவரது உடலை விரைவாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது தாழ்மையான வேண்டுகோள். உறவினர்கள் தொடர்ந்து வீட்டிற்கு வந்து ஆறுதல் கூறிச் செல்கிறார்கள். ஆனால் அவருடைய உடலை கூட பார்க்க முடியாத நிலை மிகவும் வேதனையாக உள்ளது" என்றார்.
வினய்குமாரின் மறைவு செய்தியை கேட்டதும் அவருடைய மனைவி அதிர்ச்சியில் உறைந்து விட்டார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளித்தோம். மனைவியும், மகளும் இந்த இழப்பை தாங்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். எனவே அரசு மேலும் விரைந்து செயல்பட்டு அவரது உடலை விரைவில் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர வேண்டும்" என்று உருக்கமாக கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்நிலையில், வினய்குமாரின் உடலை விரைந்து மீட்டு சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.