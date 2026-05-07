உதகையை உலக தர சுற்றுலா நகரமாக மாற்ற நடவடிக்கை - பாஜக எம்.எல்.ஏ போஜராஜன்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண தேவையான நடவடிக்கைகளை சட்டமன்றத்திலும், மத்திய அரசு மட்டத்திலும் வலியுறுத்துவேன் என போஜராஜன் கூறியுள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 1:20 PM IST
நீலகிரி: உதகையை உலகத்தர சுற்றுலா நகரமாக மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக 28 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இதில் உதகையில் போஜராஜன் தவிர, தமிழ்நாட்டில் அக்கட்சி வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட அனைத்து தொகுதிகளிலும் தோல்வியை தழுவினர். போஜராஜன் உதகை சட்டமன்ற தொகுதியில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் இப்ராஹிம்மை விட 976 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
கோத்தகிரியை வசித்து வரும் போஜராஜன், படுகர் இனத்தை சேர்ந்தவர். மேலும் இவர் கடந்த ஆண்டு 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினார். இந்நிலையில் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது குறித்து போஜராஜன் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசினார்.
அப்போது அவர், ”உதகை மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன். கடந்த முறை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதகை நகரப் பகுதிக்கு எந்தவித நலத்திட்டங்களையும் முறையாக செய்யவில்லை. என் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் எனக்கு வாக்களித்துள்ளனர். அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உதகையை மேலும் மேம்பட்ட சுற்றுலா நகரமாக மாற்றும் நோக்கில், சுற்றுலா மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்களை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலும், மத்திய அரசு மட்டத்திலும் வலியுறுத்துவேன். உதகையின் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து, சுற்றுலா வளர்ச்சியையும் சமநிலையுடன் முன்னேற்றுவது தான் எங்கள் நோக்கம்” என கூறினார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. அதே நேரத்தில் கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, தென்காசி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.