ETV Bharat / state

கண்ணகி நகர் பகுதியில் திடீர் ஆய்வு; எம்எல்ஏவின் சரமாரி கேள்விகளால் ஆடிப்போன துறை அதிகாரிகள்

பொதுமக்கள் கூறிய புகார்களுக்கு பதில் என்ன என கேட்டு அதற்கான பணிகளை உடனடியாக செய்து புகைப்படத்தை எனக்கு அனுப்ப வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.

கண்ணகி நகர் பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த ரமேஷ் ஆய்வு
கண்ணகி நகர் பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த ரமேஷ் ஆய்வு (TV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 9:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கண்ணகி நகர் பகுதியில் அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

சென்னை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்குட்பட்ட கண்ணகி நகர், துரைப்பாக்கம் பகுதிகளில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சுமார் 20 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அரசு குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்கு சில தினங்களாகவே குடியிருப்பு சாலைகளில் கழிவுநீர் தேக்கம், குடிநீர் தட்டுப்பாடு, ஆபத்தான முறையில் மின்சாரக் கேபிள்கள் செல்வது குடியிருப்பு வளாகத்துக்குள்ளேயே அள்ளப்படாத குப்பைகள் என குடியிருப்புவாசிகளிடமிருந்து தொடர்ச்சியாக புகார்கள் வந்தவண்ணம் இருந்தனய

இந்நிலையில் இன்று (டிச.16) சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த ரமேஷ் அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் அதாவது குடிநீர் வாரியம், மின்சாரத் துறை, நகர்ப்புற வாழிட மேம்பாட்டு வாரியம், மாநகராட்சி என பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுடன் கண்ணகி நகர் பகுதியிலில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், சாலைகள், கட்டிடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின்போது பொதுமக்கள் கூறிய அனைத்து புகார்களும் உண்மை என தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நவம்பர் மாதம் உண்டியல் காணிக்கை மட்டும் இவ்வளவு கோடியா?

இதுகுறித்து அனைத்து துறை அதிகாரியிடம் எம்எல்ஏ சரமாரியாக கேள்விகளை கேட்டார். அவரது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் அதிகாரிகள் திணறி நின்றனர். இதனால் சற்று கோபமடைந்த எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ். பொதுமக்கள் முன்னிலையில் ஒவ்வொரு துறையின் அதிகாரிகளை தனித்தனியாக அழைத்து உங்களின் பணிகள் என்ன? நீங்கள் செய்த பணிகள் என்ன? என மீண்டும் கேள்விகளால் அவர்களை துளைத்தெடுத்தார்.

அத்துடன் பொதுமக்கள் கூறியுள்ள புகார்களுக்கு பதில் என்ன எனக் கேட்ட அவர், தேவையான பணிகளை உடனடியாக செய்து முடித்து, அதற்கான ஆதார புகைப்படங்களை தமக்கு அனுப்ப வேண்டும் என துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

இதுபோல் மீண்டும் பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் வந்தால் துறை அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.

தமது ஆய்வை தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு சில தினங்களில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் அமைச்சர் அன்பரசன் இந்த பகுதியில் ஆய்வு செய்ய வருவார் என பொதுமக்களிடம் எம்எல்ஏ அரவிந்த ரமேஷ் கூறிவிட்டு சென்றார்.

TAGGED:

MLA ARAVIND RAMESH
KANNAGI NAGAR
சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த ரமேஷ்
கண்ணகி நகர்
MLA ARAVIND RAMESH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.