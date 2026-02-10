அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு கத்திக்குத்து: திமுக ஆட்சியில் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என எம்.எல்.ஏ. விமர்சனம்
பொதுவெளியில் மது அருந்துவதை தட்டிக் கேட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : February 10, 2026 at 1:15 PM IST
கோயம்புத்தூர்: திமுக ஆட்சியில் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என கோவை வடக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ அம்மன் அர்ஜுனன் விமர்சித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிங்காநல்லூர், சுங்கம் மைதானம் பகுதி அருகே பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில், ஒரு கும்பல் மது அருந்தி கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதனைக் கண்ட சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட 56-வது வட்ட அதிமுக செயலாளர் சுரேஷ் குமார் மற்றும் அம்மா பேரவை இணை செயலாளர் ஈஷா செந்தில் இருவரும் அவர்களை தட்டிக் கேட்டுள்ளனர். அதனால், அக்கும்பல் ஆத்திரத்தில் இருந்ததாக தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், நேற்று (பிப்.9) சுரேஷ் குமார் மற்றும் ஈஷா செந்தில் இருவரும் வெளியே சென்று கொண்டிருந்த போது, வழி மறித்த அந்த கும்பல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் வாக்குவாதம் முற்றவே, அக்கும்பல் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் அதிமுக நிர்வாகிகளை சரமாரியாக தாக்கி விட்டு, அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனர். அப்போது, ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அதிமுக நிர்வாகிகளை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த சிங்காநல்லூர் போலீசார், குற்றவாளிகளை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, தகவலறிந்த கோவை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்மன் அர்ஜுனன் மற்றும் சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயராம் ஆகியோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அதிமுக நிர்வாகிகளை நேரில் சந்தித்து, ஆறுதல் கூறினர்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக எம்.எல்.ஏ அம்மன் அர்ஜுனன், “பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக நடந்து கொண்ட நபர்களை, தட்டிக் கேட்டதற்காக அதிமுக நிர்வாகிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது உண்மையாகிவிட்டது. திமுக ஆட்சியில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால், திரும்பி போகும் வரை உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை.
தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. குற்றவாளிகளுக்கு காவல் துறையை கண்டாலும் பயமில்லை, அரசாங்கத்தை கண்டாலும் பயமில்லை. இப்படி இருந்தால் எப்படி பொதுமக்கள் தைரியமாகப் புகார் அளிப்பார்கள்?“ என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசிய அவர், “இனிமேலாவது அரசு விழித்தெழுந்து குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை கொடுக்க வேண்டும். அதிமுக நிர்வாகிகளை தாக்கிய நபர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். இது தொடர்பாக, காவல்துறை ஆணையாளரை நேரில் சந்தித்து புகார் அளிக்கப்படும்” எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.