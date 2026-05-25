மு.க.ஸ்டாலின் விரக்தியில் பேசுகிறார் - அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சனம்
கும்பகோணத்தைத் தனி மாவட்டமாக உருவாக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 10:39 PM IST
மயிலாடுதுறை: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விரக்தியில் பேசுகிறார், மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், குத்தாலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாமகவின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கணேசன் மறைவையொட்டி அவரது இல்லத்திற்கு இன்று (மே 25) நேரில் சென்ற பாமக தலைவர் மருத்துவர்.அன்புமணி ராமதாஸ், கணேசனின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினார். அத்துடன், அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி., "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நிர்வாகத்திற்காக நல்ல அதிகாரிகளை நியமித்துள்ளார். கடந்த ஆட்சியில் காவல்துறையில் நல்ல அதிகாரிகள் இருந்தும் சரியாக நிர்வாகம் செய்யாததால் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனை, கஞ்சா, போதைபொருட்கள் விற்பனை நடந்தது. போதைப்பொருட்களைக் கட்டுப்படுத்துவேன் என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். 717 டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை மூடி முதலமைச்சர் விஜய் ஆணை பிறப்பித்துள்ளார். இதுவரை 300 டாஸ்மாக் கடைகளை மட்டுமே மூடியுள்ளனர். அறிவித்தபடி 717 டாஸ்மாக் கடைகளையும் மூட வேண்டும்.
கோயம்புத்தூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் சிறுமிகள் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த குற்றத்தைச் செய்தவர்களுக்கு உடனடியாகத் தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் நிகழ்ந்த ஊழல்கள் குறித்து முதலமைச்சருக்கு தெரியும்; நல்ல அதிகாரிகளை நியமித்து ஊழலை முதலமைச்சர் தடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான மின்சாரத்தை உற்பத்திச் செய்ய வேண்டும். மின் உற்பத்தி திட்டங்கள் திமுக ஆட்சியில் கிடப்பில் போடப்பட்டுவிட்டது.
மேட்டூர் அணையில் முழுக் கொள்ளளவு தண்ணீர் இல்லை. குறுவை சாகுபடிக்கு வரும் ஜுன் 12- ஆம் தேதி திறப்பதற்கு வழியில்லை. டெல்டா பகுதியில் கொள்முதல் நிலையங்களில் மூட்டைக்கு ரூபாய் 60 லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள். கொள்முதல் செய்த நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து லட்சக்கணக்கான டன் நெல் சேதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. டெல்டா பகுதியில் 20 லட்சம் டன் நெல் மூட்டைகள் சேமிக்கும் அளவிற்கு கிடங்குகள் அதிகமாக அமைக்க வேண்டும். நெல் கொள்முதலில் நடக்கும் ஊழலை அரசுத் தடுக்க வேண்டும்.
டெல்டாவிற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கல்வி, சுகாதாரக் கொள்கையிலும் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லை. இந்த மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கும்பகோணம் தனி மாவட்டமாக உருவாக்க வேண்டும். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விரக்தியில் பேசுகிறார்.
மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்க வேண்டும். முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கு கோபமில்லை என்று கூறினார். மு.க.ஸ்டாலின் கவனத்திற்கு செல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். திமுக ஆட்சியில் எதுவும் நடக்கவில்லை. விளம்பர ஆட்சிதான் நடந்தது. உண்மை நிலவரத்தை ஸ்டாலின் கவனத்திற்கு கட்சியினர் கொண்டு செல்லவில்லை.
பாமக ஆக்கப்பூர்வமான கட்சியாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். நல்ல யோசனைகளை தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருக்கு சொல்வோம். நல்லது செய்தால் பாராட்டுவோம். தவறுசெய்தால் கடுமையாக எதிர்த்து பாமக போராடும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.