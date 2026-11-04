"நல்லவேளை தப்பித்து விட்டது" பெரியார் அறிவுலகத்தை பார்வையிட்ட பின் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
தமிழகம் தற்போது இருக்க கூடிய சூழ்நிலையில், திராவிட இயக்கம் என்றால் என்ன? திராவிடம் என்றால் என்ன? என்பதை பெரியார் அறிவுலகத்தின் வாயிலாக மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
Published : November 4, 2026 at 3:14 PM IST
கோவை: திமுக ஆட்சியில் கட்டுமான பணி முழுவதும் முடிவுறாமல் இருந்திருந்தால், பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு தவெக அரசு மூடுவிழா நடத்தியிருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை, நல்லவேளை தப்பித்து விட்டது என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
கோவை காந்திபுரத்தில் திமுக ஆட்சியில் பெரியார் அறிவுலகம் கட்டப்பட்டது. ஆட்சி மாற்றம் காரணமாக தவெக ஆட்சி அமைத்தது. இதனையடுத்து இந்த பெரியார் அறிவுலகத்தை கடந்த மாதம் முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
இந்நிலையில் இன்று கோவையில் திராவிடர்கழகம் சார்பில் பெரியார் அறிவுலகம் அமைத்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்து கொள்ள திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கோவை வந்தார்.
கோவையில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகத்தை இன்று பிற்பகல் திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணியுடன், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார். ஒவ்வொரு தளங்களாக இருவரும் சென்று பார்வையிட்ட பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், "திராவிட மாடல் அரசின் கனவு திட்டமான தந்தை பெரியார் பெயரில் கட்டப்பட்ட இந்த அறிவு உலகத்தை இன்று பார்த்து மகிழ்ந்தோம். ஏற்கனவே இதை நான் பார்த்திருந்தாலும், திறந்து வைக்கப்பட்ட பிறகு, முழுமை அடைந்த பிறகு இன்று நானும் ஆசிரியர் வீரமணியும் பார்த்தோம். அதிகம் கூட்டம் இருந்த காரணத்தால் பொறுமையாக அனைத்தையும் பார்க்க முடியாத சூழல் இருந்தது. அதனால் இன்னொரு முறை நிச்சயமாக வந்து முழுமையாக பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது
தமிழகம் தற்போது இருக்க கூடிய சூழ்நிலையில், திராவிட இயக்கம் என்றால் என்ன? திராவிடம் என்றால் என்ன? பெரியார் உணர்வுகள் என்ன? லட்சியம் என்ன? என்பதை பெரியார் அறிவுலகத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடியும். ஏற்கனவே திமுக ஆட்சியில் கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்த போது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் உருவாக்கினார்.
அதன் பின்பு திமுக ஆட்சியில் மதுரையில் கலைஞர் பெயரால் நூற்றாண்டு நூலகம் அமைக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து நெல்லையில் காயிதே மில்லத் பெயரிலும், திருச்சியில் காமராஜர் பெயரிலும் நூலகங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. நல்லவேளை பெரியார் அறிவு உலகத்தை பொறுத்தவரை 99.75 சதவீதம் வேலை முடிந்துவிட்டது. பாதியில் நிறுத்தி இருந்தால் இந்த அரசு மூடு விழா நடத்தி இருந்தாலும் ஆச்சரியமில்லை, நல்ல வேளை தப்பித்து விட்டது" என்றார்.
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அப்போது பேசிய திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி, "இன்று நம் அனைவரின் வாழ்நாளிலும் மிக முக்கியமான நாள். அதை செய்தவர் இங்கு இருக்கிறார். அவருடன் நாம் அனைவரும் மகிழ்ந்து நிற்கிறோம், இந்த சாதனைக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு நிச்சயமாக இருக்கும். இது வெறும் நூலகம் அல்ல, அறிவியலும் இருக்கிறது. இங்கு மூடநம்பிக்கைகளுக்கு இடம் கொடுக்காது.
பெரியார் கண்ட இனி வரும் உலகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என சொல்லும் போது, எப்படி இருக்கும் என்பதை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பாக செய்துள்ளார். எனது வாழ்நாளில், 84 ஆண்டுகள் பொது வாழ்வில் இப்படி ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை நான் பெற்றது இல்லை. அனைவரின் சார்பிலும் கோடான கோடி நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளோம். அறிவுலகம் பரவட்டும் அறியாமை நீங்கட்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக கோவை நீலாம்பூர் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட திமுக தலைமை அலுவலக கட்டிடத்துக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்.