ETV Bharat / state

'தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள்' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகளிர் தின வாழ்த்து

நீங்கள் வெல்வதற்கு உலகும், உங்களுக்கு துணை நிற்க திராவிர மாடல் அரசும் இருக்கிறது. தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகளிர் தின வாழ்த்து
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகளிர் தின வாழ்த்து (@mkstalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 7:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, உங்களது பயணத்தின் ஒவ்வொரு அடியிலும் உடன் நிற்க நமது திராவிர மாடல் அரசு இருக்கிறது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பெண்களின் சமூக அந்தஸ்து, பொருளாதாரம், கலாச்சாரம் மற்றும் அரசியல் சாதனைகளைப் பாராட்டுவதற்கும், பாலின சமத்துவம், பெண் உரிமையை நிலைநிறுத்துதல், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் 'உலக மகளிர் தினம்' ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 8 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

அந்த வகையில், இன்று (மார்ச் 8) உலகம் முழுவதும் ‘சர்வதேச மகளின் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதற்காக, அரசியல் தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகிறது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது வாழ்த்தைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், "வெல்லும் தமிழ் பெண்களே. நீங்கள் வெல்வதற்கு உலகும் - உங்களுக்குத் துணை நிற்க திராவிர மாடல் அரசும் இருக்கிறது. ஆகையால், தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள். உங்களது பயணத்தின் ஒவ்வொரு அடியிலும் உடன்நிற்க நமது திராவிர மாடல் அரசு இருக்கிறது. அனைவருக்கும் உங்கள் ஸ்டாலினின் உலக மகளிர் நாள் நல்வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

WOMENS DAY
MK STALIN
மகளிர் தினம்
முக ஸ்டாலின்
CM MK STALIN WISH WOMENS DAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.