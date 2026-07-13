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இன்னும் 6 மாதத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் வருவார் - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உறுதி

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை தொட்டு பார்க்க முடியுமா என திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 11:17 AM IST

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தூத்துக்குடி: இன்னும் 6 மாதத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வருவார் என திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103வது பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் வல்லநாட்டில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட செயலாளரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருச்சி சிவா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்கள்.

அப்போது பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தவெகவின் ஆட்சி இன்னும் 6 மாதத்தில் முடிவிற்கு வரும் என்றும், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக வருவார் என்றும் பரபரப்பான கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேடையில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், ”வல்லநாட்டில் இந்த மண்டபம் கட்டப்பட்டு தேசியமும் தெய்வீகமும் இரு கண்கள் என சொல்லிய முத்துராமலிங்க தேவரின் இடத்தில் இந்த கூட்டம் நடைபெறுவது சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

நாம் தான் ஆட்சி செய்கிறோம் என்ற சிலர் நினைக்கின்றார்கள், ஆனால் நம்மோடு சேர்ந்து இருந்தவர்களினால்தான் அவர்கள் ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளனர். ஆனால், ஏதோ கொக்கரிப்பது போல எங்களுடைய தலைவர்களை பற்றி ஏளனமாக பேசுவது, கழகத்தில் உள்ளவர்களை கைது செய்வது என மிரட்டி பார்க்கிறார்கள்.

இந்த மிரட்டலுக்கு பயப்படுகிற இயக்கமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்? திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை தொட்டு பார்க்க முடியுமா?” என சவால் விடுத்தார்.

தொடர்ந்து தவெகவை விமர்சித்த அவர், “இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்தார் என்று முதலமைச்சர் விஜய் சொல்ல முடியுமா? யாருக்காவது உதவி செய்து இருக்கிறாரா? அவர் எந்த வகையில் முதலமைச்சராக வந்தார்? அவர் எம்ஜிஆரை குறிப்பிடுகிறார், எம்ஜிஆரும் விஜய்யும் ஒன்றா? எம்ஜிஆர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் கடுமையாக உழைத்து எம்ஜிஆர் மன்றத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்.

சினிமாவில் நடிக்கும் போது விஜய் என்பது, அரசியலுக்கு வந்ததும் ஜோசப் விஜய் என்பது, திருச்சி தேவாலயத்தில் முட்டி போட்டு நடப்பது, திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு செல்வது, மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு சென்று வாள் கொடுப்பது என செய்கிறார். எம்ஜிஆர் போலவே செய்தால் எம்ஜிஆர் ஆகிவிடுவாரா? தற்போது முதலமைச்சர் விஜயா ஆட்சி நடத்துகிறார்? லாட்டரி வியாபாரி ஆதவ் அர்ஜுனா தான் ஆட்சியை நடத்துகிறார். ஆதவ் அர்ஜுனா ரவுடி போல் நடக்கிறார். ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ரவுடி மாறி நடக்கிறார், இந்த ஆட்சி போன பின்னர் அவரின் கதை என்னவாகும்?” என கடுமையாக சாடினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எவ்வளவு நாட்கள் இந்த ஆட்சி நடைபெறும்? நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் இன்னும் 6 மாத காலத்தில் இந்த ஆட்சி போகவில்லை என்றால் பார்க்கலாம். கழக தோழர்கள் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம். இன்னும் 6 மாதத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வருவார்” என கூறினார்.

மேலும், “உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்சியை வழிநடத்துவார். திருச்சி சிவா போன்றவர்கள் மத்தியில் அமைச்சராக அமர்வார்கள். அந்த காலம் வரும்போது, சினிமாவில் நடிக்கும்போது முதலமைச்சர் விஜய் என்னென்ன தவறு செய்தார்? எவ்வளவு பணம் வரிக்கட்டாமல் மோசடி செய்தார்? என்பதெல்லாம் வெளியே வரும்.

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சினிமாவில் சம்பாதித்த ஒரு பைசாவை கூட ஏழைக்களுக்கான முதல்வர் அளித்துள்ளாரா என கேள்வி எழுப்பிய அவர், ”எம்ஜிஆரை பற்றி பேசுவதற்கு அவருக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது. எப்பேர்ப்பட்ட தலைவராக இருந்தவர் எம்ஜிஆர்? எவ்வளவு ஏழை எளிய மக்களுக்கு அள்ளி கொடுத்தார். அன்பு அண்ணாவால் பாராட்டப்பட்டார். கலைஞரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டவர்” என முதலமைச்சர் விஜய்யை சாடினார்.

அவரை கைது செய்தது குறித்து பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், “என்னை ஜெயிலில் பிடித்து போட்டால் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று அர்த்தமா? அந்த அம்மாவும் தான் என்னை பிடித்து போட்டார். 37 நாட்கள் திருச்சி சிறையில் அடைத்தார்.

தற்போது இவர்கள் நீங்க எம்எல்ஏ பதவிய ராஜினாமா செய்யுங்கள், உங்களை மந்திரி ஆக்குகிறேன் என கூறினார்கள். அதற்கு நான் மந்திரியாவது கிந்திரி ஆவது என கூறிவிட்டேன். நான் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை” என கூறினார்.

தொடர்ந்து தவெக எம்எல்ஏக்களை விமர்சித்த அவர், யார் என்ன செய்தாலும் எங்கள் கழகத்தை அசைத்துக் கூட பார்க்க முடியாது என அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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TVK VS DMK
எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
மு க ஸ்டாலின்
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