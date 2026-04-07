சட்டென களமிறங்கிய துர்கா ஸ்டாலின்; வீடு வீடாக சென்று பிரச்சாரம்: மலைத்து நின்ற மயிலாடுதுறை

துர்கா ஸ்டாலின் ஒவ்வொரு வீடாக சென்ற போது, அங்குள்ள பெண்களிடம் கைக்குலுக்கி நலம் விசாரித்தும், குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்சியும் தனது அன்பை வெளிப்படுத்தினார்.

சீர்காழி தொகுதியில் வாக்கு சேகரித்த துர்கா ஸ்டாலின்
சீர்காழி தொகுதியில் வாக்கு சேகரித்த துர்கா ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 7, 2026 at 7:43 AM IST

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்த தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், அங்கு வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளதால், அரசியல் களம் உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் இயங்கி வருகிறது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, ஆளுங்கட்சியான திமுக மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைகக்கும் முனைப்பில் தீவிர களப்பணியில் இறங்கியுள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் நாள்தோறும் 2 முதல் 3 தொகுதிகளில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அதேபோல, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், எம்.பி. கனிமொழி உள்ளிட்ட திமுக அமைச்சர்களும், நிர்வாகிகளும் இடைவிடாது பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், தற்போது இந்த பிரச்சாரப் பணியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலினும் இணைந்திருக்கிறார். மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தனித் தொகுதிக்கு நேற்று வருகை தந்த துர்கா ஸ்டாலின், அங்கு போட்டியிடும் மதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் செல்வனை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.

சீர்காழி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பழையார், மடவாமேடு, திருமலைவாசல் உள்ளிட்ட மீனவ கிராமங்களுக்கு சென்ற அவர், தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். தொடர்ந்து, மடவாமேடு மீனவ கிராமத்தில் கன்னியம்மன் ஆலயத்தில் சுவாமி தரிசனம் செய்த துர்கா ஸ்டாலின், அங்கிருந்த மக்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார்.

அப்போது அங்கு கூடியிருந்த மக்கள், துர்கா ஸ்டாலினுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, தொடுவாய், திருமுல்லைவாசல் உள்ளிட்ட மீனவ கிராமங்களுக்கு சென்று மக்களை சந்தித்த அவர், திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளையும், கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களையும் கூறினார்.

பின்னர், ஸ்ரீ செல்ல காளியம்மன் ஆலயத்தில் துர்கா ஸ்டாலின் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். இதையடுத்து, வீடு வீடாக சென்று அவர்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்ற அவர், அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தார்.

ஒவ்வொரு வீடாக சென்ற போது, அங்குள்ள பெண்களிடம் கைக்குலுக்கி நலம் விசாரித்தும், வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தால் அவற்றை தூக்கி கொஞ்சியும் தனது அன்பை வெளிப்படுத்தினார்.

இந்த நிகழ்வில் திமுக பொறுப்பாளர்கள், ஒன்றிய கிளைக் கழக நிர்வாகிகள், 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

