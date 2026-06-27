மீண்டும் சட்டப்பேரவையில் மு.க.ஸ்டாலின்? சீர்காழி தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு

மீண்டும் சட்டப்பேரவையில் மு.க.ஸ்டாலின்? சீர்காழி தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை திருச்சி கிழக்கு அல்லது சீர்காழி சட்டமன்ற தொகுதியில் களமிறக்க திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Published : June 27, 2026 at 6:25 PM IST
By-எஸ்.சிவக்குமார்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு அல்லது சீர்காழி தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, காங்கிரஸ், இடதுசாரி, விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. இதில், தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய், பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், தனது செல்வாக்கு மிகுந்த கொளத்தூர் தொகுதியில் 4-வது முறையாக போட்டியிட்டு, எதிர்பாராத விதமாக தோல்வியை தழுவினார். மு.க.ஸ்டாலினின் இந்த தோல்வி திமுகவினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதிமுகவை சேர்ந்த 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரும் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால், 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டன.
காலியான தொகுதிகளுக்கு விரைவல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடப் போவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது.
அண்மையில் திருச்சியில் நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில், இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தீர்மானம் நிறைவேற்றினார்.
சட்டப்பேரவையில் மு.க.ஸ்டாலினை முதல்வர் விஜய் குட்டிக்கதை விமர்சித்த நிலையில், அதற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக, மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் சட்டப்பேரவைக்குள் வருவார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்தார். ஆனால், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருந்தார்.
தமிழ்நாட்டில் திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, மதுராந்தகம், தாராபுரம், அம்பாசமுத்திரம்,
விராலிமலை ஆகிய 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன.
இந்நிலையில், இடைத்தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலின், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த தொகுதியில் சிறுபான்மையின மக்கள் அதிகம் வசிப்பதாலும், திருச்சி மாவட்டத்தில் செயலாளர்களாக இருக்கும் கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஷ் ஆகிய இருவரும் தங்கள் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி திமுக தலைவரை இம்முறை வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என்று உழைப்பதாலும், திருச்சி கிழக்கில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதேவேளையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலினை களமிறக்க திட்டமிட்டு வருவதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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சீர்காழி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் செல்வன், உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அவர், மதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. அவர் மதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தால் அவரை ராஜிநாமா செய்ய வைத்து விட்டு, அந்த தொகுதியில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலினை களமிறக்க திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல் பரவி வருகிறது.
மேலும் சீர்காழி சட்டமன்ற தொகுதி, மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலினின் சொந்த ஊர் என்பதால், தொகுதி மக்களின் வாக்குகள் கிடைக்கும் என்ற கண்ணோட்டத்திலும் அவரை சீர்காழி தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க திட்டமிட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.