ETV Bharat / state

முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் மு.க.ஸ்டாலின்

மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் முதலமைச்சர் என இருந்ததை திமுக தலைவர் என மாற்றியுள்ளார்.

மு.க.ஸ்டாலின்
மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் பதவியை மு.க.ஸ்டாலின் ராஜிநாமா செய்தார்.

2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை நேற்று (மே 4) நடந்தது. இந்த தேர்தலில் முதன்முறையாக களமிறங்கிய தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தது.

ஆளும் கட்சியாக இந்த தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக 59 இடங்களிலில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சியாக மாறியுள்ளது. எதிர்க்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3 இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம் காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களிலும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4 இடங்களிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

மேலும், பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய முற்போக்கு திராவிட வெற்றிக் கழகம், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகியவை தலா 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் என்ற நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. அதிலும், பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், அதில் ஒரு தொகுதியை நிச்சயம் இழக்க நேரிடும். அதன்படி, தவெகவிடம் 107 தொகுதிகளே உள்ளது. எனவே ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் அதை விஜய் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறார் என்ற சூழல் உள்ளது.

இதையும் படிங்க: தோல்வியை தழுவிய 15 அமைச்சர்கள்; தவெகவிற்கு மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தது ஏன்?

இந்த தேர்தலில் பெரும்பான்மை யாருக்கும் கிடைக்காததால், தனிப் பெரும் கட்சியாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் மின்னஞ்சல் மூலமாக ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அதில், 2 வாரங்களில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பேன் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது போன்ற சூழலில், தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்த நிலையில், தனது முதலமைச்சர் பதவியை இன்று ராஜிநாமா செய்தார் அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின். மேலும், அந்த கடிதத்தை தமிழக ஆளுநருக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளார். இதற்கிடையே, எக்ஸ் பக்கத்தில் முதலமைச்சர் என இருந்ததை திமுக தலைவர் எனவும் மு.க.ஸ்டாலின் மாற்றியுள்ளார்.

TAGGED:

MK STALIN
மு க ஸ்டாலின்
பதவியை ராஜிநாமா செய்த ஸ்டாலின்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
MK STALIN RESIGNED AS CM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.