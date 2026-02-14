'மக்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்.. விரோதிகளுக்கு ஷாக்.. இதுதான் என் ஸ்டைல்' - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
பாஜகவின் டப்பா என்ஜின் முன், திமுகவின் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் என்ஜின் ஒருபோதும் தலைகுனியாது என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : February 14, 2026 at 10:08 PM IST
திருப்பத்தூர்: மக்கள் விரோதிகளுக்கு அதிரடி நடவடிக்கை மூலம் ஷாக் கொடுப்பதுதான் எனது ஸ்டைல் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த மண்டலவாடியில் திமுக வடக்கு மண்டல வாக்குச்சாவடி குழு உறுப்பினர்கள் பயிற்சி மாநாடு இன்று (பிப்.14) நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது, “கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 100/100 வெற்றியை நாம் பெற்றோம். ஆனால், அந்த தேர்தலைவிட இப்போது அதிக திட்டங்களையும், கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம். அதனால், வரவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில், பெரிய வெற்றியை உங்கள் மூலம் எதிர்பார்க்கிறேன்.
2019-ல் இருந்தே வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி குவிகிறது. சதிகளை முறியடித்து வெற்றி பெற்றுள்ளோம். அதுவும் சாதாரண வெற்றியல்ல. ஒவ்வொன்றும் எதிரிகளைக் கலங்கடிக்கக் கூடிய வெற்றி. இந்தியாவில் எந்த ட்ரெண்ட் இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் ட்ரெண்ட் பிளாக் & ரெட் தான். 2026-லும் நாம தான். 7-வது முறையும் திமுக ஆட்சிதான். திராவிட மாடல் 2.0 ஸ்டார்ட், மீண்டும் உதய சூரியன் ஆட்சி ஸ்டார்ட். இதை ஆணவத்தில் சொல்லவில்லை. மிகவும் அடக்கத்தோடும், பணிவோடும், அரசு செய்துள்ள சாதனைகள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையால் சொல்கிறேன்.
அரசியல் ஆய்வாளர்கள் வியந்து பேசும் அளவிற்கு, 2026 தேர்தல் வெற்றி இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பூத்திலும் 350 வாக்குகள் டார்கெட் வீதம், 2 கோடியே 30 லட்சத்திற்கு மேல் வாக்குகள் வாங்க வேண்டும். அது உங்களின் பொறுப்பு. உங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் செய்வது என் பொறுப்பு. 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற ஓய்வை மறந்து இரவு பகலாக உழைக்க வேண்டும், சமூக வலைத்தளங்களிலும், மக்களிடம் நேரில் சென்றும் பிரச்சாரத்தின் கடைசி நிமிடம் வரை வாக்கு கேட்க வேண்டும்.
செய்வோம் என ஆட்சிக்கு வந்தோம். ஆனால், சொன்னதை தாண்டி செய்து கெத்தாக மக்கள் முன் நிற்கின்றோம். வாக்கு செலுத்திவிட்டு அந்த பெட்டிக்கு சீல் வைக்கும் வரை கவனமாக இருக்க வேண்டும். திமுக ஆட்சி வந்தால், சுயமரியாதை ஆட்சி வரும் என மக்கள் மனதில் பதியவைக்க வேண்டும். திமுகவின் திட்டங்களை மூச்சுவிடாமல் கூறி, நான் கூறியது புத்தமாக உள்ளது. அதனை மனப்பாடம் செய்து, நோட்டீஸ் அடித்துக் கொடுங்கள், எந்த வீட்டில் நுழைந்தாலும், திமுக பிராண்ட் தான் தெரிய வேண்டும்.
பாஜகவினர் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த திட்டமும் செய்ய விடமாட்டார்கள். ஆனால், நாம் அட்வான்ஸாக செயல்படுவதால் தான், நாம் ‘டேக் ஆப்தி நேஷன்’ நேற்று காலை 1 கோடி 35 லட்சம் பெண்கள் முகத்தில் புன்னகை, முதல் ரிங்டோன் ரூ.5,000 மகளிர் உரிமைத்தொகை என்ற ரிங்டோன் தான். மக்கள் விரோதிகளுக்கு ஷாக் தான் என் ஸ்டைல்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “பாஜகவின் கிளை கழக அதிமுக செயலாளர் செயலாளர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக பேச தெரியாமல், முதுகெலும்பு இல்லாமல், கொத்தடிமை செய்யும் பழனிசாமி, அரசியல் தெரியாமல், சோசியல் மீடியாவில் பேசி வருகிறார். மாண்புமிகு தவழ்ந்து வரும் பழனிசாமிக்கு சட்ட ஒழுங்கு பற்றி பேசத் தார்மீக உரிமை இருக்கிறதா? பொல்லாத ஆட்சி.. பொள்ளாச்சி சாட்சி. அது ஆறாத வடு. உழவர்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை ஆதரித்து, பச்சை துண்டு, போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவரை மக்களும் மன்னிக்கமாட்டார்கள், இஸ்லாமியர்களும் மன்னிக்கமாட்டார்கள்.
திமுக மீதான அவதூறு பேச்சை மக்கள் நம்பமாட்டார்கள். 1000 ஆண்டுகள் நின்று பேசும் சாதனையை 5 ஆண்டுகளில் செய்துள்ளோம். வட மாநிலங்கள் திமுக அரசை உதாரணமாகக் கூறி, பாராட்டுகிறார்கள். பாஜகவின் டப்பா என்ஜின் முன், திமுகவின் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் என்ஜின் ஒருபோதும் தலைகுனியாது. மோடி தோப்புக்கரணம் போட வேண்டும் என்று கூறினால், நிறுத்த சொல்லும் வரை பல்டி அடிப்பவர் இபிஎஸ். அதிமுக பாஜகவை யூஸ் செய்கிறது. திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைக்க ஒற்றுமையாக பணியாற்ற வேண்டும். தமிழ்நாட்டு போரில் தமிழ்நாடு அணியா அல்லது டெல்லி அணியா என்று போராட வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.