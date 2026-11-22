ஒரு ஜோசியர் தான் தவெக அரசின் கொள்கைத் தலைவர்; ஆறே மாசம் எல்லாமே நாசம் - மு.க.ஸ்டாலின் கடும் விமர்சனம்
மூடநம்பிக்கையில் மூழ்கிப் போன ஆட்சியாளர்கள், ஃபேஷனுக்காகப் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் கொள்கைத் தலைவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு, அவர்களின் கொள்கைகளுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : November 22, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சிக்கு ஒரு ஜோசியர்தான் கொள்கைத் தலைவராகவும், வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிறார் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில், தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு 'குடிஅரசு' இதழ் முழுத்தொகுப்பை வெளியிட்டு, மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்புரை ஆற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "சுயமரியாதை இயக்கத்தையோ, குடிஅரசு இதழையோ தந்தை பெரியார் தொடங்காமல் இருந்திருந்தால், இன்றைக்குத் தமிழ்நாட்டின் நிலைமையை கொஞ்சம் நினைத்துப் பாருங்கள். ஆரிய ஆதிக்கம், சாதிய ஏற்றத் தாழ்வுகள் மற்றும் இழிவுகள், மதவாதம், பெண்ணடிமைத்தனம், மூட நம்பிக்கைகள், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் என்று, இந்தச் சமுதாயத்தில் புரையோடிப் போயிருந்த அழுக்குகளுக்கு எதிராகப் பெரியார் கிளர்ந்தெழுந்தார்.
அதற்காக அவர் தன்னுடைய கையில் ஏந்திய அறிவாயுதம்தான், குடிஅரசு இதழ்! அதனால்தான், பலரும் நன்றியுணர்வோடு, “பெரியாரால் அரசியல் தெளிவு பெற்றோம்” - “பெரியாரால் உயர்ந்தோம்” - “பெரியாரால் வாழ்கிறோம்” - “பெரியாரால் வளர்கிறோம்” என்று பெருமையோடு சொல்கிறோம்.
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இந்த வரலாற்றை இன்றைய தலைமுறைக்கு மிக அழுத்தமாக சொல்லவேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். ஒரு நூற்றாண்டு போராட்டத்தின் விளைவாக - இன்றைய சமுதாயம் கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்கிறது. ஆனால், இந்த முன்னேற்றமே, நம்முடைய கடந்தகால வலியையும், வரலாற்றையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்ப்பதில் தொய்வை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. “நாம் பட்ட கஷ்டம், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குத் தெரிய வேண்டாம்” என்று ஒரு தலைமுறை நினைத்ததால், அடுத்த தலைமுறை புதிய பிரச்சினைகளைச் சந்தித்துவிடக் கூடாது.
நீதிக்கட்சி இல்லையென்றால், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு இல்லை. இடஒதுக்கீடு இல்லையென்றால், பல குடும்பங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும், முன்னேற்றமும் இல்லை. குலக்கல்வித் திட்டத்தை பெரியாரும், அண்ணாவும் எதிர்க்காமல் போயிருந்தால் கல்வி, நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கு அடிப்படையாக இருந்திருக்காது.
அடிமைத்தனத்துக்கு ஆளாகியிருப்போம்! கல்விக்கான அடித்தளம் கிடைத்ததால்தான், பெருந்தலைவர் காமராசர் ஏராளமான பள்ளிகளை உருவாக்கினார். அதனால்தான், அன்றைய ஆனந்தவிகடன் பத்திரிகை, ‘காரணம் பெரியார் – காரியம் காமராசர்’ என்று தலையங்கம் எழுதியது. பள்ளிக்கல்வியை வளர்த்தது கர்மவீரர் காமராசர் என்றால், கல்லூரிக் கல்வியைப் பரவலாக்கி, உயர்கல்வி படிப்புகளை விரிவுபடுத்தியது, தலைவர் கலைஞர்.
ஃபேஷனுக்காகப் பெரியார்
இன்றைக்கு ஆளுகிற கூட்டம், பெரியாரை தங்கள் கொள்கைத் தலைவர் என்று சொல்லிக் கொண்டு பெரியாரின் எந்தக் கொள்கையைப் பற்றியும், அவர்கள் கட்சிக் கூட்டங்களில் பேசியது இல்லை. இன்னும் சொல்லப் போனால், இந்த ஆட்சிக்கே ஒரு ஜோசியர்தான் கொள்கைத் தலைவராகவும், வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிறார். மூடநம்பிக்கையில் மூழ்கிப் போன இவர்கள், சும்மா ஃபேஷனுக்காகப் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் கொள்கைத் தலைவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு, அவர்கள் கொள்கைகளுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஒரு விஷயத்தில் கூட அவர்களால் உறுதியாக நிற்க முடியவில்லை. எல்லாவற்றிலும் U-Turn-தான். வெளிப்படைத்தன்மை என்பது மருந்துக்குக் கூட இல்லை. இவர்களே ஒரு செய்தியைக் கசியவிட்டு அதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பினால், இவர்களே அதை உண்மை இல்லை என்று மறுக்கிறார்கள்.
தொழில்துறைக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய ‘கைடன்ஸ்’ என்ற அமைப்பு கூட இன்றைக்கு வழிதெரியாமல் தள்ளாட்டத்தில் இருக்கிறது. இவர்களால், பக்கத்து மாநிலங்கள் எல்லாம் நம்மைக் காமெடியன்களாகப் பார்க்கின்றன. எல்லா துறையிலும் இந்த ஆட்சியில் தமிழ்நாடு பின்னோக்கித்தான் போய்க்கொண்டிருக்கிறது.
போட்டி
இந்தச் சீர்கேட்டைத்தான் இரத்தினச் சுருக்கமாக, சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரே வரியில் சொன்னேன், “இந்த ஆட்சியில், மின்வெட்டுக்கும் அரிவாள் வெட்டுக்கும் நடுவில்தான் போட்டியே”. பிறகு அது, அடுத்த கொஞ்ச நாளிலேயே மாறி, “போதைப்பொருளுக்கும் - பாலியல் வன்கொடுமைக்கும் நடுவில்தான் போட்டியே” என்றானது. இப்போது, “அரசாங்கத்தில் உயர்பொறுப்பில் இருக்கிற அதிகாரிகளுக்குத் தொல்லை கொடுப்பதில், அமைச்சர்களுக்கும் - எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கும் நடுவில்தான் போட்டியே” என்ற நிலைமைக்கு வந்துவிட்டது.
தவெக அரசின் கிரைம் ரேட்டைப் பார்த்து, மக்கள் கிறுகிறுத்துப் போயிருக்கிறார்கள். நடுரோட்டில் பட்டப்பகலில் இரட்டைக் கொலை, ஆளுங்கட்சிக்காரர்களே பாலியல் வன்கொடுமைகள் செய்வது எனப் பெண்கள் சுதந்திரமாக நடமாடவே முடியாத பயப்படுகிற சூழ்நிலை வந்துவிட்டது.
இந்தியாவிலேயே மிகப் பெரிய அளவிலான போதைக் கடத்தல்கள் தமிழ்நாட்டில்தான் பிடிபடுகிறது. ஆனால், அதைப் பிடிப்பது மாநிலக் காவல்துறை இல்லை, ஒன்றிய அரசின் துறைகள். குட்கா மாஜிக்களையும், மெத் பூபாலன்களையும் கட்சியில் வைத்துக்கொண்டு இருந்தால், எப்படி இவர்களால் போதைக் கும்பலைப் பிடிக்க முடியும்?
அரிசி விலையை கேட்டாலே மயக்கம்
திமுக ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குப் பணவீக்கத்தின் பாதிப்பே தெரியாத நிலை இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு, வெங்காயம் தக்காளி கூட வாங்க முடியாத அளவுக்கு விலைவாசி ஏறிப்போய்விட்டது. சாப்பிடாமல் இருந்தால்தான் மயக்கம் வரும் என்று நினைத்தால், இன்றைக்கு அரிசி விலையைக் கேட்டாலே மயக்கம் வருகிறது. இதைப் பற்றியெல்லாம் மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிற மாதிரி முதலமைச்சர் வாயைத் திறந்து எதுவும் பேசுவது இல்லை.
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கர்நாடக முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை மதிக்காமல், “மேகதாது அணையைக் கட்டியே தீருவோம்” என்று சவால் விடுகிறார். அதைக் கண்டிக்காத நம்முடைய முதலமைச்சர், மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்ட, நீதியரசர் குரியன் ஜோசப் – அசோக் வரதன் ஷெட்டி IAS - பேராசிரியர் நாகநாதன் ஆகியோரைக் கொண்டு நாம் அமைத்த ஒரு குழுவை அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு கலைத்துவிட்டார்.
“ஆறே மாசம் – எல்லாமே நாசம்” என்று சொல்கிற மாதிரிதான் தவெக ஆட்சி நடக்கிறது. தவெக என்ற கட்சி, 'அரசியல் பிணி' மட்டுமல்ல; அது ஒரு ‘சமூகப் பிணி’. அதை எதிர்த்து, அரசியல் களத்தில் நாங்கள் போராடுகிற மாதிரி, உங்களைப் போன்ற கருஞ்சட்டைப் படை, பிரச்சாரக் களத்தில் முன்னின்று, மக்களுக்கு இதனுடைய தீமைகளைப் புரியவைக்க வேண்டும்.
“மானமும் அறிவும் மனிதர்க்கு அழகு” என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த வேண்டும்! இதை வரலாற்றுக் கடமையாக நினைத்து நாம் செய்ய வேண்டும். மாபெரும் தலைவர்கள், சமூகச் சீர்திருத்தவாதிகள் போராடி உருவாக்கிய இந்த நவீன தமிழ்நாட்டை யாரும் நாசமாக்கிவிடாமல், நாம்தான் காக்க வேண்டும். அதற்கான அறிவாயுதம்தான், குடிஅரசு" என்று தெரிவித்தார்.