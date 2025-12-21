'போலி விவசாயி' எடப்பாடி பழனிசாமியை தமிழக மக்கள் மன்னிக்கவே மாட்டார்கள் - நெல்லையில் மு.க.ஸ்டாலின் காட்டம்
மோடியும், நிர்மலா சீதாராமனும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கீழடி, பொருநை அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட வேண்டுமென தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்தார்.
Published : December 21, 2025 at 12:17 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 2:04 PM IST
திருநெல்வேலி: 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்ட விவகாரத்தில் மூச்சுகூட விடாமல் உள்ள 'போலி விவசாயி' எடப்பாடி பழனிசாமியை தமிழக மக்கள் மன்னிக்கவே மாட்டார்கள் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
இரண்டு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக நெல்லை வந்துள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பழங்கால கட்டிடக்கலை அமைப்பில், நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பொருநை அருங்காட்சிகத்தை நேற்று (டிச.20) இரவு திறந்து வைத்தார். மேலும், இன்று (டிச.21) நெல்லை மாவட்டத்திற்கு 15 புதிய பேருந்து சேவைகளை அவர் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில், நெல்லையில் ரூ.694 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளைத் திறந்து வைத்து, புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய அவர், "2021 மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆதிச்சநல்லூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு அருங்காட்சியகம் அமைக்க போவதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதுவரை அந்த பணிகள் தொடங்கவில்லை. திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் சிவகளை போன்ற இடங்களில் அகழாய்வு மேற்கொண்டு, அதில் கிடைத்த பொருட்களை வைத்து அருங்காட்சியகம் அமைத்து வைத்து விட்டோம். ஆகையால், பிரதமர் மோடியும், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதா சீதாராமனும் கீழடி, பொருநை அருங்காட்சியகத்தை நேரில் வந்து பார்க்க வேண்டும் என இந்த விழாவின் மூலம் அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறேன்.
விடியல் பயணம், புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன், இன்னுயிர் காக்கும் நம்மை காக்கும் 48 திட்டம், முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு உள்ளிட்ட திமுகவின் நலத்திட்டங்களின் மூலம் பலரும் பயனடைகின்றனர்.
குறிப்பாக, நெல்லைக்கு மானூரில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, அம்பாசமுத்திரத்தில் உள்ள 93 கோயில்களில் சீரமைப்புப் பணிகள் ஆகியவற்றை செய்துள்ளோம். இதுபோக, ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான திருக்கோயில்களுக்கான திருப்பணிகள் திட்டத்தின் கீழ், 33 கோயில்களின் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
நெல்லைக்கான புதிய அறிவிப்புகள்
திருநெல்வேலியில் உள்ள ராணி அண்ணா அரசு பெண்கள் கல்லூரியில், ரூ.11 கோடி செலவில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய மகளிர் தங்கும் விடுதி அமைக்கப்படும். சேரன்மாதேவியில் முக்கூடல் பாப்பாகுடி விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், காங்கேயன் கால்வாய் மற்றும் வெள்ளோடையை மேம்படுத்தக்கூடிய பணிகள் ரூ.4 கோடியே 1 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும். நாங்குநேரி மற்றும் ராதாபுரம் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, வள்ளியூர் பெரிய குளம் மற்றும் கால்வாய் ரூ.5 கோடி செலவில் புனரமைக்கப்படும்.
பொருநை தாலாட்டும் நெல்லையின் நெஞ்சை நிறைக்கும் நலத்திட்டங்கள்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) December 21, 2025
நெல்லை மக்களின் அறிவுப்பசியைத் தீர்க்கவுள்ள கண்ணியத்தென்றல் காயிதே மில்லத் அவர்கள் பெயரிலான நூலகத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டி, பல்வேறு நீர்ப்பாசன - கூட்டுக்குடிநீர்த் திட்டங்களையும் அறிவித்தேன்!
நெல்லையப்பர்… pic.twitter.com/sDZdMHyUnd
இப்படி, மக்களுக்கு தேவையானதைப் பார்த்து பார்த்து செய்துதரும் மக்களாட்சியை நாம் நடத்தி வருகிறோம். இதற்கு நேர்மாறாக மக்கள் விரோத ஆட்சியாக ஒன்றிய அரசு உள்ளது. இந்திய கிராமங்களின் உயிர்நாடியாக உள்ள, மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை பாஜக அரசு முடக்கியுள்ளது. அத்திட்டத்தில், மகாத்மாவின் பெயரையே நீக்கி, மக்களுக்கு புரியாத இந்தி பெயரை வைத்துள்ளனர். மதச்சார்பின்மை, ஒற்றுமை என்ற வார்த்தையே பாஜகவுக்கு பிடிக்காது. அதனாலேயே அவற்றை வலியுறுத்திய காந்தியையும் அவர்களுக்கு பிடிக்காது.
காந்தியின் பெயரை மட்டுமல்ல, 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் உண்மையான நோக்கத்தையே அழித்துவிட்டனர். இத்திட்டத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பல்வேறு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தினர். ஏன், மத்திய அரசு தர வேண்டிய நிதியைக் கூட மாநில அரசு தான் கொடுத்தது. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாசப்படுத்திய 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு மூடு விழா நடத்திவிட்டனர்," என்று ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.
|இதையும் படிங்க: நெல்லையின் புதிய அடையாளம் 'பொருநை' அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்
மேலும் பேசிய அவர், "இனிமேல், இத்திட்டத்திற்கு மாநில அரசும் 40% தரவேண்டுமாம். ஏற்கெனவே, நிதி தராமல் நிதி நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ள மத்திய அரசு, தற்போது கூடுதல் சுமையை நமது தலையில் கட்டுகிறது. மொத்தத்தில் ஏழைகளுக்கும், ஒன்றிய அரசுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என கைகழுவிவிட்டனர். இது ஒரு வரலாற்று தவறு என்று பலரும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில், டிச.24 ஆம் தேதி 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்ட பெயர் மாற்றத்துக்கு எதிராக திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்துள்ளோம்.
ஆனால், இதுகுறித்து மூச்சுகூட விடாமல் உள்ள 'போலி விவசாயி' எடப்பாடி பழனிசாமி, தானும் விவசாயிதான், தானும் விவசாயிதான் என்று கூறிக் கொள்கிறார். பலகோடி ஏழை மக்களின் வயிற்றில் அடிக்கும்போது கூட, அதை எதிர்க்க துணிச்சல் இல்லாமல், அநியாயத்திற்கு துணை போகும் அவரது இச்செயலை மக்கள் மறக்கவும், மன்னிக்கவும் மாட்டார்கள். நான் உறுதியாக சொல்லுவேன். திராவிட மடால் 2.O-வில் இன்னும் பல மகத்தான திட்டங்கள் வரப்போகின்றன. எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் திமுகவால் தமிழ்நாடு வெல்லும் தமிழ்நாடு வளரும்” என்று ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.