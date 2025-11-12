'கடந்த முறை கோட்டை விட்ட வேதாரண்யம் தொகுதியை வென்றே தீர வேண்டும்' - மு.க.ஸ்டாலின் வார்னிங்!
தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லையென்றால் கட்சி நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைவரின் பதவிகளும் பறிக்கப்படும் என மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : November 12, 2025 at 8:31 PM IST
சென்னை: கடந்த தேர்தலில் திமுக தோல்வியை தழுவிய வேதாரண்யம் தொகுதியை, இந்த முறை கட்டாயம் வென்றெடுக்க வேண்டும் என நிர்வாகிகளிடம் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டிப்புடன் தெரிவித்துள்ளார்.
'உடன்பிறப்பே வா' என்ற தலைப்பில் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக பகுதி, நகர, ஒன்றிய மற்றும் பேரூர் கழக செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனித்தனியாக சந்திக்கும் ‘ஒன் டு ஒன்’ நிகழ்வு கடந்த ஜூன் மாதம் 13ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது.
அந்த வகையில், இன்றைய 'உடன்பிறப்பே வா' நிகழ்வில், புதுக்கோட்டை, வேதாரண்யம், பல்லாவரம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகளை மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், “புதுக்கோட்டை தொகுதியில் கடந்த முறை வென்றதை விட கூடுதல் வாக்குகளை பெற வேண்டும். அரசின் திட்டங்கள், மக்களை சென்றடைந்திருக்கிறது என்பதற்கு அதுவே சாட்சி. மேலும், கடந்த முறை திமுக தோல்வியை தழுவிய வேதாரண்யம் தொகுதியை இந்த முறை வென்றே தீர வேண்டும். பல்லாவரம் தொகுதியில் உட்கட்சி பூசல் என்ற சலசலப்பே இருக்கக் கூடாது. தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை எனில், சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிகளைச் சேர்ந்த கட்சி நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவிகளும் பறிக்கப்படும்” என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
அதேபோல, “தமிழ்நாட்டில் SIR தொடர்பான பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. அந்த பணிகளில் உள்ள குழப்பங்களால், லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. அதனால் வாக்காளர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணிகளுக்கு, திமுகவினர் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்” எனவும் அவர் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளார்.
மேலும், திமுக ஆட்சியின் மீது ஆண்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் ஆகியோர் எந்த மாதிரியான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறார்கள்? மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? என்பது குறித்தும் நிர்வாகிகளிடம் மு.க. ஸ்டாலின் கேட்டறிந்தார். மாணவ - மாணவிகள், பெண்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் அரசு செயல்படுத்தி வரும் சிறப்பான திட்டங்களையும், சாதனைகளையும் எடுத்து சொல்லி திராவிட மாடல் அரசின் செயல்பாடுகளை விளக்க வேண்டும் எனவும் அவர் அறிவுரைகள் வழங்கினார்.
மேலும், இந்த சந்திப்பின் போது முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் குறித்து உடனடியாக அமைச்சர்களிடம் பேசி தீர்வு காணப்படுவதோடு, மண்டல பொறுப்பாளர்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கண்காணித்து அறிக்கை தர வேண்டும் எனவும் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.